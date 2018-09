Renault scoate modelele Dacia de pe piata din Rusia

In prezent grupul auto francez vinde modele Dacia precum Logan sedan si Sandero hatchback sub marca Renault pe pietele din afara Europei. Laurens van den Acker a subliniat ca aceasta practica va fi eliminata."Obiectivul meu este sa avem o gama Renault globala", a spus Laurens van den Acker cu ocazia salonului auto de la Moscova de saptamana trecuta. La acest salon Renault a dezvaluit un nou crossover denumit Arkana, care arata cum va evalua gama Renault chiar daca va continua sa foloseasca o parte din componentele de baza cu modelele Dacia.Laurens van den Acker a precizat ca planurile privind inlocuirea Logan si Sandero cu modele Renault vor fi puse in practica dupa ce automobilele marca Dacia vor fi renovate in Europa, dar nu a oferit un orizont de timp. In Europa, modelele vor continua sa fie vandute sub marca Dacia.In schimb, modelul Duster va continua sa ramana o parte din oferta Renault la nivel global, a spus Laurens van den Acker. Duster "este exceptia, este unul din cele mai bine vandute automobile ale noastre", a precizat Laurens van den Acker.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.