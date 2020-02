Daimler renunta dupa trei ani la productia camionetei Mercedes Benz X Class

Modelul X Class, lansat in 2017, este in prezent produs in Barcelona, in cooperare cu alianta Renault-Nissan, a carei camioneta Navara este de asemenea fabricata la uzina din orasul spaniol.Inca nu a fost demarata productia la o a doua unitate planificata de Daimler in Argentina, din cauza asteptarilor legate de pret ale clientilor din America Latina, a informat grupul german.Marcus Breitschwerdt, seful diviziei de furgonete a Mercedes-Benz, recunoscuse inca de anul trecut ca X Class, care se dorea a fi un produs de nisa pentru anumite piete, nu a avut performantele la care se astepta grupul german.Pe plan global au fost vandute aproximativ 15.300 de modele X Class in 2019, un an in care divizia de furgonete a Mercedes-Benz a raportat pierderi semnificative.Daimler detine divizia de lux Mercedes-Benz si brandul Smart.In Romania, Daimler are doua unitati de productie, la Cugir si Sebes.