Daimler suspenda productia la majoritatea fabricilor sale din Europa

Compania va suspenda "majoritatea productiei sale din Europa, precum si activitatea departamentelor administrative", a informat marti seara Daimler.Inchiderea va afecta fabricile de autoturisme, camioane, furgonete, si va intra in vigoare pana la sfarsitul acestei saptamani.Suspendarea productiei se va derula initial pe o perioada de doua saptamani si ar putea fi extinsa in functie de "evolutiile ulterioare", se arata in comunicatul Daimler, unde se precizeaza ca firma a luat o decizie drastica, tinand cont de situatia financiara a companiei si a angajatilor."Cu aceste inchideri ale productiei, Daimler ajuta la protejarea fortei sale de munca, la intreruperea lantului de infectii si la tinerea sub control a epidemiei. In acelasi timp, aceasta evolutie va ajuta compania sa se pregateasca pentru o perioada in care cererea va fi mai scazuta si sa-ti protejeze soliditatea financiara", a informat grupul auto german.Si Volkswagen AG, cel mai mare producator auto global, va opri temporar productia la majoritatea fabricilor sale din Europa, incepand de vineri. Pana luni, Audi, subsidiara a Volkswagen, va suspenda, de asemenea, activitatea fabricilor sale din Germania, Belgia, Ungaria si Mexic.Daimler detine divizia de lux Mercedes-Benz si brandul Smart.