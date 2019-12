Daianu: Problema Romaniei este de a nu iesi de pe pietele de capital

"Problema Romaniei nu este de a intra pe pietele de capital, problema Romaniei este de a nu iesi de pe pietele de capital. In 2009, daca nu aveam pachetul de asistenta financiara de la Uniune, noi nu mai aveam acces pe pietele internationale. Romania daca s-ar confrunta cu o situatie analoga, fara acces din cauza de deficitelor forate mari, iar ar trebui sa apelam la...ca avem prieteni institutionali si avem Uniunea Europeana care ne-ar ajuta, dar cu conditionalitati foarte severe. De aceea noi, in tara, nu trebuie sa comitem erori. Una este sa fii in groapa si sa fii cu apa pana peste nas si sa tipi "ajutati-ma, ajutati-ma, ajutati-ma" si vin si te ajuta. Vine salvamarul european si te ajuta. Dar altceva este sa nu fii in groapa si sa te duci orbeste catre groapa si sa intri in groapa. Asa ceva nu trebuie acceptat. Trebuie sa existe aceasta luciditate si nu ne vor ierta oamenii pana la urma. Pentru ca oamenii cand vor vedea ca repetam greseli, ca in ultima instanta cetatenii sunt cei care platesc, nu cei care se descurca", a spus Daniel Daianu, la conferinta "Europa de Vest vs. Europa de Est? Nu. O Europa mai convergenta" - eveniment organizat la initiativa europarlamentarului Clotilde Armand, membra a Grupului Renew Europe.El a afirmat ca Romania trebuie sa isi controleze deficitele, iar constructia bugetului din 2020 traseaza liniile de forta pentru bugetul din 2021."Daca nu este un buget in 2020 rational vom avea mari probleme in 2021, cu deficite care trec de 6%, depunctarea tarii este iminenta, este iminenta", a declarat Daniel Daianu.El a spus ca este nevoie de o trezire la realitate, iar problema bugetului de stat ar trebui scoasa din ecuatia politica a anului 2020, cand avem doua runde de alegeri.