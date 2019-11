Daniel Daianu: Libra este foarte periculoasa. Ar fractura in mod aproape iremediabil sistemul monetar

"In ceea ce priveste criptomonedele, opinia mea este ca acestea sunt periculoase. Sunt active financiare foarte speculative, iar active precum Libra - fie ele sprijinindu-se pe un manunchi de active considerate sigure sau monede - sunt foarte periculoase pentru ca fac parte din logica celor care cred ca este nevoie de piete paralele, de disparitia bancilor centrale. Exista o asemenea gandire. Criza financiara a aneantizat reputatia guvernelor si a unor banci centrale, banci centrale mari si este nevoie de alte monede, de circuite paralele, de structuri non-ierarhice. Deci discutia este mult mai adanca. Nu este legata numai de sistemul monetar. Nu intamplator libertarienii sunt atasati de aceasta viziune. Ei care si resping bancile centrale, ar dori sa ne intoarcem in lumea lui free-banking. De aceea Libra este foarte periculoasa, fiindca ar insemna, ea s-ar adresa la miliarde de utilizatori si de fapt ar fractura in mod aproape iremediabil sistemul monetar si bancile centrale si-ar pierde din eficacitate", a spus Daniel Daianu.El a mentionat ca bancile centrale au si asa mari dificultati in a formula si implementa politicile lor."In ceea ce priveste viitorul, daca punem de o parte criptomonedele, care trebuie sa fie reglementate foarte sever, eu sunt pentru o reglementare foarte severa a pietelor de capital, a ceea ce este numit sector bancar umbra, in viitor, politica monetara va fi o imbinare intre o tintire a inflatiei pragmatica si controlul agregatelor monetare. Masurile macroprudentiale in mod inevitabil inseamna si controlul agregatelor monetare, pentru ca incercam sa punem stavila miscarii banului in economie", a explicat Daniel Daianu.In luna iunie a acestui an, reteaua sociala Facebook a anuntat ca intentioneaza sa introduca o noua criptomoneda, denumita Libra, in cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul platilor digitale. Facebook sustine ca Libra va fi sustinuta de active reale, cum sunt depozitele bancare si obligatiunile guvernamentale, in ideea de a fi mai stabila decat alte criptomonede precum bitcoin. Anuntul celor de la Facebook a fost intampinat cu scepticism de autoritatile de reglementare si politicieni, Franta si Germania avertizand ca intentioneaza sa blocheze Libra in Europa.