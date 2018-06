Cum putem face fata din punct de vedere al economisirii intr-o perioada de criza economica?

Vine criza, nu imi pasa, ca am economisit si stiu cum sa ii fac fata!

Ca a fost vorba despre imprumuturi in Danemarca sau de credite imobiliare in Romania ori ca oamenii au apelat la credite de consum pentru achizitionarea de diverse produse, o astfel de criza, care ne afecteaza in primul rand increderea financiara, poate fi contracarata, cel putin la nivel individual, prin implementarea a catorva metode de eficientizare a nivelului de economisire intr-un astfel de interval.Asigurarea unui nivel de economisire stabil (prin asumarea unui prag de minim 20% din veniturile realizate lunare care sa fie virat in contul de economii), precum si insusirea unui stil de viata care sa includa capacitatea de a fi dispus la efort de munca dublu si la un consum cat mai redus iti pot facilita traversarea unui astfel de moment cu usurinta. Asa cum se mentioneaza pe penge247.dk , oamenii trebuie sa fie constienti ca o posibila noua criza economica isi poate face aparitia oricand in perioada urmatoare (intre 2018-2022) . Factorii care influenteaza cresterea economica la nivel mondial sunt pe modul de stagnare, astfel ca una dintre cele mai influente economii din lume, cea din China, nu a mai inregistrat cresterile din anii precedenti.Pentru a reusi sa faci fata unei crize de natura economica este nevoie sa incepi sa faci economii cat mai rapid. Reusita va depinde si de disponibilitatea ta de a-ti diversifica sursele de castig, astfel incat sa economisesti cat mai mult, dar si de dorinta de a renunta la o parte din timpul tau liber pentru a-l aloca realizarii de castiguri. In plus, stilul de viata trebuie sa fie orientat catre economisire, catre identificarea celor mai avantajoase oferte din piata si de alegerea acelor articole care iti sunt cu adevarat utile si care te ajuta sa ai parte de o calitate sporita a vietii. Este cunoscut faptul ca produsele ieftine nu asigura acelasi nivel de calitate precum un articol dintr-o categorie superioara, asa ca, adevarata economisire vine din achizitionarea acelor produse care iti asigura intr-un mod mult mai rapid, dar cu efecte de durata, nivelul de satisfactie.Atat timp cat manifesti dorinta de a indeplini orice eforturi sunt necesare pentru a face economii, criza economica nu o sa te afecteze. Trebuie sa ai grija sa nu-ti investesti banii (sau sa-I blochezi) in produse care se devalorizeaza rapid in timpul unei crize (in imobiliare, autoturisme etc.) . Investeste in acele modalitati financiare care iti ofera stabilitate pe termen lung, asa cum este achizitionarea de aur si metale pretioase, pentru ca acestea pot fi foarte usor de transformat in bani. Economiseste cat mai repede pentru ca nu se stie niciodata cand o noua criza economica isi poate face aparitia!