Economisesti lunar cate 100 de lei? Iata ce poti face cu acesti bani!

Asadar, in contextul in care mediul socio-economic actual aduce fluctuatii greu de anticipat, iar cheltuielile neprevazute pot genera o destabilizare a bugetului personal, in lipsa unui cont de urgente sau a altor economii, intervine intrebarea:Sursa foto: pexels.comChiar daca vrei sa ai o rezerva financiara pentru vacante, studii (personale sau ale copiilor), sau doar in cazul unui scenariu neprevazut, exista 3 variante prin care poti economisi bani lunar: (1) tii banii economisiti in casa; (2) deschizi un depozit bancar; (3) ii investesti.In cazul in care vrei sa tii banii "la saltea", din cauza inflatiei, puterea de cumparare a sumei pe care o detii va scadea in numai cateva luni. Se poate spune ca vei avea "mai putini bani", pentru a putea achita anumite cheltuieli neprevazute.In cazul in care vrei sa depui banii intr-un depozit bancar, citeste cu atentie clauzele in fata carora te expui, pentru a te asigura ca dobanda acopera atat comisioanele pe care trebuie sa le suporti, cat si rata inflatiei.Este adevarat ca un cont curent de economii sau un depozit bancar pot garanta mai multa siguranta decat un o investitie, insa acestea ofera un plus de valoare diminuat si acces la bani doar la anumite intervale de timp. Mai mult decat atat, inflatia galopanta, determinata de fluctuatiile legislative din zona economica, pot determina scaderea valorii economiilor, garate in conturi curente sau depozite bancare.Sursa foto: pexels.comIn urma cu 5 sau chiar 10 ani, cu o suma de 100 de lei puteam achita un cos mult mai mare de cumparaturi fata de acum. Cu alte cuvinte, puterea de cumparare actuala s-a diminuat, iar previziunile nu sunt deloc optimiste.De aceea, economisirea este astazi un concept pe care romanii trebuie sa il inteleaga mai bine ca niciodata. Mai mult ca sigur, o multime de oameni isi poate permite sa economiseasca lunar suma de 100 de lei, bani pusi deoparte in urma unei impartiri atente a veniturilor. Insa adevarata provocare consta in intelegerea necesitatii de a economisi constant, pe perioade lungi de timp, fara a cheltui sumele economisite pentru satisfacerea unor dorinte de moment.Investirea unei sume de 100 de lei intr-un fond mutual (chiar si cu un grad scazut de risc), pe o perioada de 3, 5 sau 10 ani, poate aduce un venit substantial, datorita randamentelor cumulate. Mai mult decat atat, spre deosebire de cazul depozitelor bancare, la banii plasati intr-un fond mutual se poate avea acces oricand. Banii se pot depune sau se pot retrage fara nicio restrictie.Pe 1 mai 2018, Certinvest punea banii la munca si dadea bonusuri lunare si extra-bonusuri trimestriale, lansand o campanie promotionala pe o perioada de 2 ani, pentru investitorii care si-au propus sa investeasca in mod constant o suma minima lunara de 100 de lei, intr-un fond de obligatiuni.Ajunsa la jumatatea perioadei, campania promotionala isi arata deja primele rezultate: numarul participantilor este in crestere cu 200% fata de momentul lansarii, iar suma medie lunara la care s-au aplicati bonificatiile timp de 12 luni consecutive este de 1040 lei."Fondurile de obligatiuni sunt 'vedetele' pietei de capital, fiind preferate de majoritatea investitorilor datorita faptului ca au un grad redus de risc si pot aduce performante remarcabile pe termen lung. Prin aceasta campanie promotionala derulata pe o perioada de doi ani, ne dorim sa incurajam investitiile efectuate constant, chiar si cu sume mici, de minim 100 de lei. Certinvest deruleaza cea de a treia campanie promotionala axata pe un fond de obligatiuni, iar experientele acumulate in acesti ani ne determina sa cautam pentru clientii nostri noi oportunitati atractive de investitii", declara Horia Gusta, Director General Certinvest.