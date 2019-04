SAI Certinvest, Daniela Vasile: Nu ne mai putem permite sa scapam din mana bugetul personal

Sub aparenta unor facilitati de moment, care ne promit beneficii atractive, achizitionam bunuri si servicii care nu ne sunt absolut necesare, dar care ne aduc satisfactii pe termen scurt.Actuala turbulenta economica (cresterea inflatiei, ambiguitatile legate de Pilonul II de pensii) ar trebui sa ne faca mai responsabili, sa intelegem ca suntem raspunzatori pentru cheltuielile noastre si ca bugetul personal depinde de modul in care il construim.De fapt, a economisi constant nu este un lux, este datoria pe care o ai fata de tine sau familia ta."Imaginati-va ca aveti o factura lunara in plus, pe care scrie 'Economiile mele' si pe care trebuie sa o achitati la termen, altfel aveti penalizari. Rezervele financiare personale sunt generatoare de venituri suplimentare daca sunt directionate in investitii selectate atent, corelate cu obiectivele setate", ne spune Directorul Departamentului Portofolii private din cadrul Societatii de Administrare a Investitiilor Certinvest De multe ori facem economii ca sa putem cheltui mai mult sau - varianta - cautam un al doilea job pentru un venit suplimentar, fara a lua in considerare ca o investitie poate sa inceapa chiar si cu 100 de lei si sa genereze la randul ei alti bani.Daca vreti sa investiti intr-un imobil, atunci trebuie sa aveti o suma initiala care sa acopere cel putin avansul; si sunt destul de putini aceia care isi permit acest lucru.Pentru o investitie intr-un fond mutual, sumele de pornire pot fi mici si chiar foarte mici."Practic, o investitie poate porni de la cumpararea unei singure unitati de fond, a carei valoare poate varia de la 5 la 500 sau 5000 RON, in functie de fondul pe care il alegi", ne spune Daniela Vasile, Director Portofolii private, Certinvest.Iti pui la munca banii economisiti, iar ei, la randul lor, vor genera alti bani. Indicat ar fi sa alimentati investitia in fiecare luna, pana cand ajungeti la un comportament investitional constant (economisirea sa devina un obicei) si astfel sa suportati mai usor volatilitatea fondului (variatiile de pret ale unei unitati de fond).In timp - 2, 3, 5 ani - veti descoperi ca sumele din contul de investitii incep sa se rotunjeasca.In cazul in care bugetul nu va permite, ar fi o greseala sa faceti un imprumut, eventual cu dobanda, pentru a investi, cu exceptia cazului in care sunteti un investitor avizat si sunteti dispus sa va asumati aceasta decizie.Economisirea trebuie facuta la momentul incasarii venitului, dupa plata facturilor, ratelor si a altor cheltuieli curente (plata studiilor, cosul de cumparaturi etc), nu la sfarsitul lunii, din ceea ce va ramane.Acest raspuns trebuie sa vi-l dati singuri, in functie de obiectivul pentru care faceti aceasta investitie si dupa ce ati verificat daca este un prilej bun sa faceti rascumparari (ca sa obtineti profit, valoarea unitatii de fond la acest moment sa fie mai mare fata de valoarea la care ati cumparat-o)."Cat de repede voi castiga bani?" - este prima intrebare la care se gandeste un viitor investitor.Riscul este recompensat; ca si rabdarea, de altfel. Cat sunteti dispusi sa riscati? Cat sunteti dispusi sa investiti si pentru cat timp?Daca ne imaginam ca investitia ar fi o calatorie, inainte de a deveni investitor (calator), raspundeti-va onest la cateva intrebari:● Incotro ma duc? (Care sunt obiectivele mele financiare?)● Ce bagaj imi iau? (Ce tip de investitii voi face?)● Cat de lunga va fi calatoria? (Care este "orizontul meu de timp"pentru investitie?)● Am bani sa alimentez pe parcurs? (De cati bani am nevoie pentru a-mi atinge obiectivele?)O investitie este o experienta traita individual, construita pe baza finantelor personale si a cunostintelor acumulate, dar si folosindu-te de expertiza profesionistilor, care te pot informa, dar care nu pot lua decizii in numele tau."Analizati-va comportamentul financiar (care este orizontul de timp al investitiei, care este nevoia de lichiditate, la ce scaderi sunteti dispus sa va expuneti in perioadele caracterizate de volatilitate, cum tolerati riscul etc.) si nu copiati comportamentul financiar al celor din jur, deoarece s-ar putea sa nu vi se potriveasca, iar rezultatele obtinute sa nu fie cele pe care vi le doreati" spune Daniela Vasile, Director Portofolii private Certinvest.