La 25 de ani face 1 milion de dolari pe an, calatorind prin intreaga lume: Use the Internet, don't let it use you! #Interviu

As vrea, pentru inceput, sa ne spui povestea ta.

Ce job aveai si care este start-up-ul pe care l-ai inceput la New York?

Spuneai ca aveti vanzari anuale in jur de 1 milion de dolari si cativa angajati care lucreaza de acasa din Romania si cativa in China. Poti detalia? Cu ce se ocupa? Cum functioneaza? Cum ati obtinut aceasta cifra?

Cand si cum s-a nascut ideea acestui start-up?

Cat ai investit in el?

Cum reusesti sa calatoresti in jurul lumii, facand bani in acelasi timp?

Crezi ca ai fi avut acelasi traseu profesional daca ai fi ramas in Romania?

Ce sfaturi ai pentru tinerii care raman totusi in Romania, dar care aspira la business pe cont propriu si o cariera stralucita?

Cum se poate gasi o cale de rezolvare a problemelor financiare care ii impiedica pe cei mai multi dintre tineri sa porneasca pe cont propriu?

Cum isi pot dezvolta aptitudinile online acesti tineri?

Ai doar 25 de ani si mult timp inainte pentru evolutie profesionala. Ce planuri mai ai pe zona de business?

Dar pe plan personal? Pe unde intentionezi sa mai calatoresti?

Te-ai mai intoarce sa te stabilesti in Romania definitiv? De ce?

Odata ajuns in New York, s-a si angajat, vanzand reclame ce ajungeau si la 50.000$ pentru publicatii ca New York Times, Vogue sau Esquire. Dar si-a dat seama ca, de fapt, tot ceea ce-si doreste este sa faca bani in timp ce calatoreste.Iar visul sau s-a indeplinit. In ultimii ani a vizitat peste 20 de tari si-si coordoneaza mica afacere, inclusiv pe cei cativa angajati care lucreaza de acasa din Romania si China, din fata monitorului, oriunde s-ar afla.Astazi si-a propus sa ii incurajeze pe tinerii romani sa-i calce pe urme si are o multime de sfaturi practice pentru ei.In primul rand, tanarul antreprenor isi aminteste de oamenii care l-au ajutat in ultimii zece ani: "Niciunul nu a venit la mine spunand 'haide sa te ajut'. Am intrebat si am insistat de multe ori pana cand au zis ca le este mai simplu sa ma ajute decat sa ma ignore",O voi spune foarte pe scurt deoarece mi-ar trebui multe pagini sa includ detaliile care m-au influentat sa fiu persoana din ziua de azi.M-am nascut si am crescut in Bacau intr-o familie foarte modesta dar extrem de incurajatoare si iubitoare.De la o varsta foarte mica (nu prea pot explica exact de ce) am simtit nevoia sa nu fiu urmatorul baiat din zona care devine barbat si inca se chinuie sa traiasca de pe o zi pe alta.Asa ca singurele doua posibilitati de "evadare" au fost, in mintea mea, scoala si tenisul. Mi-am platit orele de tenis dintr-o bursa scolara si din ce ma puteau ajuta parintii pana cand am terminat liceul.In clasa a-12-a m-am decis ca vreau sa merg la facultate in America desi nu aveam banii sa platesc taxele, nu stiam engleza si nici nu eram cel mai bun la tenis.Asa ca un prieten foarte bun care era deja acolo m-a sfatuit sa incerc sa primesc bursa totala pentru tenis.Imi amintesc perfect cand le-am zis prietenilor (si parintilor) despre ideea asta, au ras si au venit imediat cu motive pentru care nu se va intampla niciodata:- ceea ce in comparatie cu ceilalti era adevarat;- tot adevarat;- foarte adevarat.Dupa 4-5 luni de cercetare in online, peste 300 de emailuri la facultati/antrenori, 10 aplicatii si un video pe YouTube cu mine jucand tenis (cel mai bun tenis din viata mea - cred ca presiunea si-a spus cuvantul), am fost acceptat la Bates College (#18 in US Liberal Arts Colleges) cu o bursa de 58.000$ pe an. Momentul in care am deschis scrisoarea de acceptare este inca cel mai fericit din viata mea.Peste patru ani, in mai 2016, terminam facultatea de Economie si Franceza la Bates College. Dar nu m-am simtit atras de munca la birou, intre ore exacte si fara sa iti placa ceea ce faci.Totusi, influentat de cei din jur si prieteni am inceput sa lucrez in Publicitate Online in New York.Dupa 6 luni mi-am dat demisia, pe 31 Ianuarie 2017. De ce?Am aflat ca pot vinde produse online (pe site-ul meu, Amazon, eBay etc.), pot calatori in acelasi timp si sa castig mai mult decat castigam in New York.Asa ca m-am mutat in Valencia si timp de trei luni de zile m-am concentratt doar pe asta: sa invat cat mai multe intr-un timp cat mai scurt.A trecut aproape un an jumate de atunci si inca vand electronice online, am calatorit in peste 20 de tari si am intalnit oameni peste tot care mi-au marcat viata.Nu regret niciodata aceasta decizie de a lucra de pe calculator si o sa incerc sa ii cresc popularitate si in Romania in anul care vine.Lucram la MediaRadar si facem Online Advertising Strategies. Ajutam reviste ca New York Times, Vogue sau Esquire sa isi vanda reclamele la un pret mai bun si sa gaseasca brand-uri care vor sa plateasca acele preturi (50.000$ pentru o reclama pe o pagina intreaga).Era un job foarte placut si relaxant, care se pare ca m-a ajutat in ceea ce fac azi: inca imi place sa fac Facebook Advertising cel mai mult.Noi (eu si cu partnerul meu - cel care m-a ajutat si sa aplic la facultati in America - cum este viata) am inceput pe Amazon.com si am facut un curs (Amz SetUP) care ne-a invatat fundatia business-ului.Apoi am inceput sa vindem pe site-ul nostru cu Facebook Advertising si, usor, usor, incercam sa ne concentram doar pe cresterea brand-ului folosind Shopify.com (fara sa ma fim "angajatii" Amazonului).La momentul actual avem trei angajati in Romania:Un student la finante din Bucuresti care se ocupa de publicitate pe Amazon - aspect foarte important; O mama care lucreaza de acasa si care este absolut excelenta la customer service si tot ce tine cont de fericirea clientilor; si inca o mamica responsabila cu postari pe social media si care scrie excelent in engleza cee ce ne ajuta enorm.Tinem foarte mult la aceasta formulaasa ca incercam sa oferim multa informatie gratuita clientilor nostri.Partnerul meu actual a inceput acest business inaintea mea si am devenit foarte interesat sa aflu cum face. Mi-a dat niste articole, video-uri etc. si le-am devorat in timp ce eram la munca la birou (devenisem mult mai productiv ca sa am timp si de video-uri).Am fost captat din prima de puterea pe care o au actiunile tale daca lucrezi pentru tine si vroiam din tot sufletul sa calatoresc, asa ca mi-am dat demisia si am inceput aceasta "nebunie" (in ochii prietenilor si ai familiei - exact ca acum 6 ani cu facultatea).La inceput am investit impreuna in jur de 15.000$ dar apoi au mai fost necesare investitii suplimentare.Eu am cam explicat cum fac asta, dar sunt enorm de multe variante pe care oamenii din Romania nu le stiu si se platesc chiar foarte bine.Dar primul exemplu care imi vine in minte este programulunde practic tu esti platit sa le testezi aplicatiile sau sa faci diferite chestii usoare doar ca sa vada cum le face un "om" (pana si la 10$ per hour).Sau poti fi platit sa testezi website-uri pentru 10-15$ pe ora (exemplu:).Tot ce trebuie sa stii este engleza (fara ea esti cam limitat in posibilitati) si sa ai internet si calculator.Ceea ce incerci sa faci este sa fii platit in tarile TOP 4 (USA, UK, Canada, Australia) si sa traiesti cu banii primiti in tari ca Romania, Bali, Mexico sau Columbia.Un prieten (sa ii zicem Mark) care nu stie nimic despre graphic design face design freelancing pesiCum face? Cand primeste un proiect (el nu are nicio idee cum sa il faca singur) Mark isi contacteaza colaboratorii din India care lucreaza pentru 4-10$ pe ora si le trimite proiectul.Ei il termina, il trimit lui Mark, el le trimite proiectul americanilor si Mark este platit intre 40-80$ pe ora (secret: are si un portofoliu incredibil cumparat de la indieni).La finalul zilei toata lumea este fericita! (Secret: unde poti gasi forta de munca din India de foarte inalta calitate? Foloseste Google si vei gasi sute de optiuni:este una dintre cele mai bune!).Este foarte greu de spus dar cred ca as fi lucrat tot de pe calculator si calatorind. Asadar, una dintre optiunile de mai sus mi-ar fi sarit cumva in ochi.Invata engleza si foloseste Google si YouTube.Oamenii nu realizeaza cate poti gasi (gratuit) pe Google. De exemplu, eu am vizionat doua cursuri de marketing de la Harvard gratuit pe un site care ofera sute de cursuri din toate domeniile pentru cei care vor sa invete.Nu il zic doar ca sa iti exersezi "your Google skills" (aptitudinile de cautare in Google - n. red.) . Daca chiar nu il gasesti ma poti gasi la cosmin@growmodel.com sau pe Facebook In zilele noastre, daca ai internet, nu mai ai voie sa spui ca nu ai acces la informatii., prea mult. Da, trebuie sa ii asculti si sa nu fii desprins de realitate, dar daca ai un vis si vrei cu adevarat sa il implinesti, asta este dovada ca ai puterea necesara.Citeste "Stiinta de a deveni bogat" de Walter Wallace scrisa in 1910. O gasesti gratuit. Unde? Pe Google!. Sunt peste tot oameni cu bani care vor sa investeasca intr-o idee buna, sunt peste tot oameni care te-ar ajuta cu un sfat daca le arati ca vrei sa iti urmezi visul, invata sa vorbesti cu oamenii si cere-le sfaturi, nu favoruri.Incepe cu o gandire pozitiva, fii convins ca totul este posibil. Daca cineva a facut-o inaintea ta, inseamna ca si tu poti sa o faci.. Ceea ce gandesti iti creeaza realitatea.Daca toate ziua te plangi, gandesti negativ si vorbesti doar despre lucruri negative, nimic bun nu va veni.Schimba-ti viziunea asupra lucrurilor si evenimentelor din jurul tau si ele se vor schimba in acelasi timp. Daca ce spun eu ti se pare nebunie, asculta pe YouTube sfaturile lui Jim Carrey, Conor Mcgregor, Oprah, Barack Obama ori Cristiano Ronaldo.Interesanta intrebare. (Tinerii - n.red) Nu stiu cu adevarat ce vor si nu isi fac un plan.Primul pas pe care l-as face este sa identific ceea ce imi place si la ce sunt foarte bun (o singura chestie, atat).Apoi folosind toate informatiile online gratuite, sa devin extrem extrem de profesionist (top 10% in domeniu) incat oricine m-ar pune sa fac acest "task" (sarcina - n.red) ar ramane impresionat (fa-l si gratis la inceput ca sa prinzi experienta).Si de acolo totul va fi mult mai simplu, crede-ma!(Foloseste internetul, nu te lasa folosit de el - n.red)Sa renuntam la gandirea asta de acum 50 de ani care este negativista si limitata.Da, cei talentati ajung sus mai usor, dar chiar daca nu esti talentat poti sa fii mai bun decat cel talentat daca pui pe masa mai multe ore si mai multa munca eficienta.Nu mai traim in era unde "eu am fost nascut sa fiu electrician, nu am ce face, asta e".Sunt milioane de exemple de milionari "self-made", de atleti netalentati, de oameni de afaceri fara scoala etc.Ei nu sunt speciali, ei doar au gasit ceva de care sunt extrem de pasionati si si-au oferit fiecare gram de energie si putere mentala acelui obiectiv.Nu exista "guvernul ne opreste" cand petreci trei ore la televizor sau pe YouTube uitandu-te la chestii pe care le uiti maine.Da, este mai greu in Romania decat America, dar totusi unii reusesc, asa ca si tu poti reusi. Nu alege sa te dai batut, prefera sa gasesti o solutie.: Sunt incredibil de multe resure gratuite pe YouTube; sau British council ofera cursuri gratuite, l-am gasit acum cautand pe Google "invata engleza gratis".Sa te pregatesti de examene in engleza, sa inveti stiinte, matematica. Ia ca exemplu Khan Academy, Bill Gates a donat 500 de milioane catre ei.. Asa am invatat eu majoritatea chestiilor pe care le stiu azi.Si site-ul cu cursuri online de la Top Universities pe care trebuie sa il gasiti singuri.("Cauta pe Google, e gratuit" - n.red.), asta mi-a raspunsul seful meu cand l-am intrebat ceva in prima zi.In curand, speram ca vom reusi sa ne vindem unul dintre brand-uri catre o firma mai mare in SUA dar dupa ce mai lansam cateva produse si vom avea majoritatea vanzarilor pe site-ul nostru, nu pe Amazon.Apoi incerc sa creez o platforma prin care tinerii romani pot dobandi aptitudini online ca sa poate sa fie liberi, sa se dezvolte personal si sa calatoreasca.Cred ca este un plan foarte posibil in ritmul in care se dezvolta tehnologia noastra si cum tinerii romani sunt din ce in ce mai "open-minded" si "free spirit".Pur si simplu imi este imposibil sa cred ca viata este creata sa faci ceva ce nu iti place 10 ore pe zi, sa te uiti la televizor 4 si sa dormi 10. Trebuie sa fie ceva mai mult si o sa incerc sa le ofer tinerilor romani aceasta oportunitate!Plec in East Hampton, NYC intr-o saptamana si dupa o vara acolo, plec in Mexic.Intentionez sa vad toata America de Sud si apoi Africa (ultimile doua continente neatinse).In 2019, vreau sa ii duc pe parintii mei intr-o excursie in care sa nu aiba nicio grija (imi doresc asta de la 15 ani).Sunt o fire destul de spontana si nu prea m-am gandit la aspectul asta. Inca imi caut locul acela in care sa simt ca nu mai vreau sa plec de acolo - nu l-am gasit pana acum.Daca ar fi sa ma intorc, mi-ar placea la nebunie sa lucrez cu tinerii liceeni in domeniul dezvoltarii personale si increderii in abilitatile lor deoarece sunt enorm de multi Romanii inteligenti dar daca mentalitatea nu se va schimba, e greu sa se ajunga la nivelul urmator.