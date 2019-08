Groenlanda vrea sa profite de publicitatea generata de oferta lui Trump pentru a atrage investitii americane

"Atunci cand stimulezi investitiile intr-o zona cum este Groenlanda se pot intampla lucruri minunate in minerit, turism si infrastructura", a declarat Verner Hammeken, directorul general al companiei de shipping Royal Arctic Line.Saptamana trecuta, presedintele SUA, Donald Trump, a decis sa amane o intrevedere programata cu premierul danez Mette Frederiksen, dupa ce sefa Guvernului de la Copenhaga a respins categoric oferta lui Trump vizand cumpararea Groenlandei.Insula arctica este importanta pentru armata americana, care are o baza aeriana in zona de nord-vest a Groenlandei, dar pentru care nu plateste niciun fel de chirie, pe baza unui acord convenit in 1951 cu Danemarca.Groenlanda a fost o colonie daneza pana in 1953. In prezent, Groenlanda este o regiune autonoma care se administreaza singura, in timp ce Danemarca este responsabil de aparare si politica externa.Liderii Groenlandei vor de mai mult timp ca SUA sa plateasca pentru utilizarea bazei aeriene Thule. Nemultumirile s-au inmultit dupa ce in 2014 armata americana a anulat un contract cu firma de stat Greenland Contractors care a asigurat servicii pentru baza americana timp de patru decenii. In plus, in anul 2017, Departamentul american al Apararii a ales o firma americana, in locul companiei Royal Arctic Line din Groenlanda, pentru a transporta marfuri spre baza Thule, ceea ce a generat un nou val de critici in randul politicienilor si localnicilor."Este normal sa profitam la maxim de prezenta americana in Groenlanda, avand in vedere ca gazduim o cooperare in domeniul apararii pe teritoriul nostru", a declarat ministrul Afacerilor Externe din Groenlanda, Ane Lone Bagger.Contractul privind furnizarea de servicii convenit cu firma de stat Greenland Contractors avea o valoare de 600 milioane de coroane daneze (89 milioane dolari) pe an inainte de a fi anulat si avea o contributie importanta la economia insulei arctice, care se bazeaza in principal pe pescuit si ajutoarele anuale trimise de Danemarca."Atat cat este posibil, ar trebui sa fie companii din Groenlanda si muncitori din Groenlanda care asigura servicii pentru aceasta baza. Este natural sa obtinem partea ce ni se cuvine", a mai spus ministrul Afacerilor Externe din Groenlanda, Ane Lone Bagger.De asemenea, oficialii companiei de stat Royal Arctic Line sunt si ei nemultumiti de decizia Washingtonului de a acorda contractul de aprovizionare cu marfuri a bazei de la Thule unei companii americane. "Pare putin ciudat sa utilizezi o zona dintr-o tara fara sa sprijini infrastructura acelei tari", a spus directorul companiei de shipping Royal Arctic Line, Verner Hammeken. Potrivit acestuia exista in mod clar o valoare atunci cand combini livrarile civile cu cele militare, in special in cazul zonelor rurale la care este dificil de ajuns.Verner Hammeken si-a exprimat dorinta de a vedea mai multe investitii americane. In prezent in Groenlanda nu exista drumuri care sa lege cele 17 orase din insula si desi Groenlanda este de patru ori mai mare decat Franta exista doar un singur aeroport comercial. "Am vazut ca atunci cand SUA genereaza interes in anumite parti ale lumii, imediat urmeaza si investitiile din partea companiilor private americane", a adaugat Hammeken.