Trump a blocat pentru a cincea oara preluarea unei companii americane de catre straini, invocand securitatea nationala

Anterior, Qualcomm a respins ca insuficienta o oferta de preluare in valoare de 117 miliarde de dolari lansata de Broadcom, in ceea ce ar fi fost cea mai mare tranzactie incheiata vreodata in sectorul tehnologiei, informeaza Reuters."Exista dovezi credibile care ma fac sa cred ca Broadcom, prin exercitarea controlului asupra Qualcomm, ar putea lua actiuni care sa ameninte securitatea nationala a SUA", se arata in decretul prezidential semnat luni de Donald Trump.Este pentru a cincea oara cand presedintele SUA blocheaza o operatiune de preluare in urma obiectiilor exprimate de Comisia pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS), care analizeaza implicatiile asupra securitatii nationale care ar aparea in urma preluarii unor companii americane de catre firme straine.Qualcomm, unul dintre primii producatori de chipuri pentru telefoane mobile, furnizeaza chipurile de modem utilizate de firme precum Apple, Samsung si LG pentru ca telefoanele lor sa se conecteze la retelele de date wireless. Daca va reusi sa preia Qualcom, Broadcom va deveni furnizorul principal de chipuri utilizate in cele aproximativ 1,5 miliarde de smartphone-uri care ar urma sa fie vandute la nivel mondial in acest an.