Trump propune la sefia Bancii Mondiale un trezorier american care nu mai vrea sa acorde credite Chinei

La inceputul acestui an, presedintele Bancii Mondiale, Jim Yong Kim, a instiintat boardul institutiei financiare internationale ca intentioneaza sa demisioneze din functie, incepand cu data de 1 februarie 2019.Conform unei traditii nescrise, care dateaza de la infiintarea Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International, in fruntea BM a fost numit un american, iar europenii au desemnat persoana de la sefia Fondului Monetar International.Desemnarea lui David Malpass, unul dintre criticii Bancii Mondiale, in postul de presedinte al institutiei financiare internationale ar urma sa fie anuntata in mod oficial miercuri.O sursa diplomatica europeana a dezvaluit ca administratia Trump a informat deja mai multe state despre nominalizarea lui David Malpass, adaugand ca este putin probabil ca actionarii europeni de la Banca Mondiala sa blocheze numirea persoanei desemnate de Trump.Statele Unite ale Americii sunt cel mai mare actionar al Bancii Mondiale. Cu toate acestea, David Malpass sau oricare alta persoana nominalizata de SUA trebuie sa obtina aprobarea boardului executiv al Bancii Mondiale, o instanta compusa din 12 membri.Chiar daca SUA controleaza 16% din drepturile de vot in cadrul boardului, si in mod traditional a desemnat presedintele Bancii Mondiale, este posibil sa apara si alti pretendenti.Prin nominalizarea lui David Malpass, administratia Trump trimite un semnal ca vrea un control mai mare asupra acestei institutii internationale. In 2017, Malpass a criticat Banca Mondiala, Fondul Monetar International si alte institutii multilaterale pentru ca au devenit mai mari si mai "invazive".De asemenea, in ultimii doi ani, David Malpass a cerut ca Banca Mondiala sa inceteze sa mai acorde credite Chinei, care, in opinia sa, este o tara mult prea bogata pentru a primi imprumuturi de la Banca Mondiala. China este al treilea mare actionar de la Banca Mondiala, dupa SUA si Japonia, controland 4,5% din drepturile de vot.In varsta de 62 de ani, David Malpass a fost consilier economic al lui Trump in timpul campaniei prezidentiale din 2016. Anterior, a fost economist sef la banca de investitii Bear Stearns and Co, inaintea colapsului din 2008, si, de asemenea, a ocupat functii la Departamentul Trezoreriei si Departamentul de Stat in mandatul presedintilor Ronald Reagan si George H.W. Bush.