Investind timpuriu in educatia copiilor - de ce parintii moderni prefera cursurile de limba straina

Beneficiile limbilor straine studiate timpuriu

Beneficii ale cursurilor de limba engleza - exemplul Docentisimo

Printre preferintele actuale se numara cursuri de limba engleza . Exista centre de acest gen care propun cursuri de limba straina pentru orice nivel, pentru incepatori adulti de asemenea sau pentru prescolari.Un nume pe aceasta scena este centrul Docentisimo . Prin abordarile pe care le practica ne dam seama si de ce sunt parintii atat de interesati de aceste cursuri: atentie deosebita, profesori dedicati, studiu in grup, dar cu numar redus de studenti si nu in cele din urma metoda de studiu ce se muleaza dupa capacitatea fiecaruia.Pentru cei care inca se intreaba daca nu cumva este prea devreme sa isi inscrie copilul la cursuri de limba engleza pentru copii trebuie spus ca studiile arata ca cei mici sunt mai receptivi si invata mai usor o limba straina.Creierul lor se va dezvolta mai bine, existand sanse ca pe termen lung sa devina un vorbitor fluent, asemenea unui nativ. Specialistii spun ca astfel de cursuri sunt benefice si in alt mod, cu referire la gandirea critica, la modul practic de rezolvare a problemelor, de a fi multitasking, printre alte beneficii cognitive.Desigur, pentru a ajunge la astfel de beneficii, studiul limbii engleze trebuie sa fie o placere. Impunerea unui prescolar un sistem standard de studiu il incarca, ii ingreuneaza programul si devine un stres.Copilul trebuie sa fie stimulat, atras si sa coopereze. Deloc usor sa isi dea seama cand ar fi si timpul potrivit, parintii au ocazia de a interactiona cu profesorii centrului Docentisimo prin vizite si inainte de inscriere prin participarea la un curs. Aceasta prima intrevedere va avea ca scop demonstrativ modul in care copilul se va integra la o anumita grupa.Uitati tot ceea ce stiti despre clasica varianta de studiu. Acolo unde se va pune un semn egal intre copil si invatat deja rezultatul este un factor de stres. Mai ales in cazul prescolarilor nu acesta este scopul, ci mai degraba a-i introduce pe copii in luma fascinanta bilingva.Un avantaj este ca grupele sunt formate din copii de aceeasi varsta. Numarul acestora este unul limitat intocmai pentru ca orice curs este interactiv, ii implica, asadar va fi nevoie de atentia profesorului pentru fiecare copil in parte.Mai apoi, tehnicile aplicate sunt in masura sa contribuie si ele la lista de beneficii ale copiilor ce urmeaza cursurile de la Docentisimo. Este vorba de invatarea prin joaca, de a utiliza materiale didactice complexe si moderne, precum jucarii, povesti, flash carduri, materiale video etc.Un alt reper foarte important de mentionat este ca un astfel de centru isi doreste sa exceleze prin modul in care ii ajuta pe copii sa parcurga pasii de cunoastere a limbii engleze.Nu exista competitie, nu se pune accent pe intrecere, pe note, pe ideea de a fi mai bun ca altii. In schimb sunt incurajati sa participe activ la cursuri, sa traiasca o experienta incantatoare.Tocmai pentru ca teama parintilor este despre modul in care se vor acomoda copiii, despre cum vor fi receptivi si vor dori sa continue, aici gasesc un context favorabil. In plus, pot renunta oricand.Astfel de cursuri urmeaza tiparul programei scolare, pastrand acelasi ritm pentru ca ar fi mai usor si mai comod pentru copii sa deprinda acest curs si sa il imbratiseze mai usor, mai natural. In orice caz, se pot organiza si cursuri de limba engleza pe perioada verii, pentru a nu lasa in urma prea mult acest domeniu.Investind in copii, parintii de astazi simt ca fac un efort in plus de a oferi celor mici o sansa la o viata mai buna, la un viitor promitator.