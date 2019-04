Romania, printre primele tari in UE la procentul fetelor care studiaza ITC

Potrivit acestor date, care dateaza din anul 2016, aproximativ 1,3 milioane elevi de liceu si studenti din Uniunea Europeana studiau tehnologia informatiei si comunicatiilor.Ponderea fetelor in numarul total al studentilor in ITC varia intre 6% in Olanda, 8% in Belgia si pana la 31% in Romania si 33% in Bulgaria. Doar in opt state membre UE (Bulgaria, Romania, Grecia, Suedia, Cipru, Estonia, Croatia, Marea Britanie si Danemarca) fetele reprezinta cel putin 20% din numarul total al studentilor in ITC.