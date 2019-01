Romania are printre cei mai multi stomatologi din UE, raportat la populatie

In statele membre ale UE exista variatii semnificative in privinta procentului de medici stomatologi la suta de mii de locuitori. Cel mai ridicat procent era in Grecia (123 de medici stomatologi cu diploma de licenta), Bulgaria (112), Cipru (104), Lituania (97), Portugalia (96), Estonia si Luxemburg (ambele cu 94), Germania (85) si Romania (83), iar cel mai scazut se inregistra in Polonia (33), Malta (47) si Slovacia (50).In schimb, Malta inregistra cel mai ridicat procent de farmacisti cu diploma de licenta la 100.000 de locuitori, respectiv 133, urmata de Belgia (122), Spania (121) si Italia (116) . Cel mai redus procent este in Olanda (21).De asemenea, cel mai ridicat procent de specialisti in fizioterapie la 100.000 de locuitori era inregistrat Germania (225), Finlanda (207), Luxemburg (198), Belgia si Olanda (ambele cu 189), iar cel mai scazut in Romania (7), Portugalia (13) si Bulgaria (23).In 2016, lucrau in UE peste 360.000 de medici stomatologi, 450.000 de farmacisti si 550.000 de specialisti in fizioterapie.