Apar tot mai multe scoli in care copiii invata programarea ca pe o limba straina. Iata cum arata ele

Logiscool este singura scoala unde copiii si adolescentii invata programarea ca pe o limba straina

De aceea, procesul de asimilare este unul natural, la fel ca invatarea unei limbi straine, pornind de la nivel de incepatori si mergand pana la nivel foarte avansat."In secolul 21 tehnologia este din ce in ce mai prezenta in vietile noastre. In urma cu 15 ani, topul celor mai mari 5 companii din lume continea doar o companie din aria tehnologiei IT, si anume Microsoft.Acum, 5 din 5 sunt de IT: Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook. Copiii de astazi au sansa sa fie expusi tehnologiei de la varste fragede si sunt cei care se vor adapta mai usor in viitor. Nu ne asteptam neaparat ca toti cei care vor studia programare la Logiscool sa devina programatori, dar cursurile ii vor ajuta sa gandeasca logic si sa fie confortabili cu folosirea calculatorului.De asemenea, cred ca e important pentru copii sa vada ca pot face lucruri utile la calculator si sa-i ajutam sa nu piarda timp pretios cu alte activitati pe PC", ne dezvaluie Mihaela Olteanu, director Logiscool Cluj Dorobantilor.Logiscool Romania, scoala internationala de programare si robotica pentru copii incepe anul scolar 2018 - 2019 cu cinci noi sedii in Bucuresti, Ilfov, Cluj, Ploiesti si Ramnicu Valcea. Logiscool Romania , scoala internationala de programare si robotica pentru copii si adolescenti deschide cinci noi scoli in Bucuresti si alte orase din tara dupa ce prima scoala din Romania, cea din Bucuresti, zona Bulevardului Turda, a avut rezultatele asteptate dupa doar un semestru de cursuri.Iata cum va decurge anul scolar 2018 - 2019, dar si cine sunt directorii noilor scoli.Dupa ce prima scoala deschisa a avut peste 300 de participanti la primul semestru si la Taberele Urbane, Logiscool s-a extins rapid in alte orase ale Romaniei.Incepand cu toamna aceasta, copiii din zonele Muncii si Pipera ale Bucurestiului, dar si cei din Ploiesti, Cluj si Ramnicu Valcea vor putea incepe cursurile de programare si robotica la una dintre noile scoli deschise in zona.Cele cinci noi scoli care vor lua startul incepand cu luna septembrie 2018 sunt:Scoala din Bucuresti - MunciiScoala din Ilfov - PiperaScoala din Prahova - PloiestiScoala din Cluj - Cluj Napoca (zona Dorobantilor)Scoala din Ramnicu ValceaPrima scoala din Bucuresti, cea din Zona Turda, isi continua cursurile cu cel de-al doilea semestru. Elevii care au deja experienta incep semestrul doi de cursuri, iar cei nou veniti vor incepe primul lor an scolar de invatare prin joaca.In saptamana 20 - 27 septembrie, fiecare scoala va incepe un nou an scolar pentru elevii sai. O data pe saptamana, elevii vor face un curs de 90 de minute in grupe potrivite intereselor si varstelor. Fiecare scoala isi pliaza zilele si orele la care se tin cursurile in functie de nevoile elevilor de la curs.Inainte de inceperea cursurilor, parintii si copiii pot participa gratuit la lectii demonstrative, pentru a intelege mai bine activitatile viitoare.Astfel, scolile vin in intampinarea nevoilor copiilor care nu s-au mai intalnit cu domeniul si este primul pas al copiilor spre a afla daca le-ar placea sau nu acest domeniu.Pentru parinti, lectia demonstrativa este un prilej pentru a afla totul despre Logiscool si despre metoda de invatare aplicata, dar si momentul unde pot afla raspunsuri la toate intrebarile lor.Cursurile costa intre 290 si 350 de lei pe luna, insa cei inscrisi pot beneficia de diferite reduceri. Parintii care achita integral semestrul la inceput beneficiaza de reduceri. De asemenea, Logiscool Romania ofera reduceri pentru grupuri, dar si pentru frati si surori.Cursurile sunt dedicate copiilor cu varste de peste 7 ani, care isi doresc sa afle mai multe despre programare si robotica, dar si pentru cei care acum sunt la inceput de drum in acest domeniu.Cursantii sunt impartiti in grupe de cate 6-12 copii, pentru a crea un mediu prietenos si pentru a primi toata atentia de care au nevoie in timpul orelor de curs.Cine sunt noii parteneri ai Logiscool RomaniaNoii directori ai scolilor vin din contexte profesionale diferite, insa Dana Banica, Managerul Logiscool Romania a reusit ceea ce si-a propus initial: sa gaseasca parteneri pasionati de educatia copiilor din Romania, care sa mentina profesionalismul de care Logiscool da dovada peste tot in lume."In prezent, exista o nevoie mare de oameni cu competente in IT si programare si asta se vede si prin nivelul salarial al celor ce activeaza in acest domeniu. In viitor, aceasta nevoie nu poate decat sa creasca in contextul in care tehnologia isi face aparitia in domenii din ce in ce mai diverse.Tehnologia si limbajele de programare evolueaza si invatamantul traditional inca nu tine pasul. Astfel, Logiscool este o solutie moderna si in continua evolutie si imbunatatire care adreseaza atat curiozitatea copiilor fata de tehnologie, cat si nevoia din domeniu prin metode educationale distractive si practice", ne spune Iulian Serban, Co-Fondator Logiscool din Ploiesti.Odata cu deschiderea scolilor, Logiscool a reusit sa creeze si mai multe locuri de munca pentru tinerii din orasele unde exista astfel de scoli. Fiecare scoala are instructori proprii, studenti sau proaspat absolventi ai facultatilor din domenii conexe cu ceea ce se preda la Logiscool.Afla toate detaliile despre cursuri, adresele scolilor, dar si datele de contact pentru fiecare de pe site-ul Logiscool Romania