Ultima sansa pentru forta de munca de maine: Cine este romanul care se lupta sa avem un sistem de invatamant "ca afara" #Interviu cu Cristian Hatu, CEAE

"Cei de la Romanian-American Foundation, primul finantator al proiectului, ne-au intrebat acum 7 ani ce-i de facut pentru ca si la elevii romani de nivel mediu sa reapara bucuria de a cunoaste, de a afla cum functioneaza lumea din jur, exact cum se intampla in tarile in care s-au schimbat substantial sistemele de educatie."

"Noi ne-am intrebat ce putem face pentru a creste calitatea sistemului de educatie. In mod concret, am incercat sa aflam cum putem imbunatati tehnicile de predare"

"Mai este mult de lucru pentru a se schimba modul de predare pe toate ariile curriculare. De exemplu, s-a facut putin pe socio-umane sau matematica".

Cristian Hatu este unul dintre acei oameni care vin cu solutii pentru a creste calitatea sistemului de educatie din Romania, si, astfel, a intrat pe harta inovarii sociale din Romania.Dupa cateva rapoarte in care a incercat sa explice ministerului Educatiei logica schimbarilor educationale din tari mai dezvoltate, Hatu a lansat proiectul "Fizica altfel".In cadrul proiectului, profesorii sunt cei care invata sa-si imbunatateasca tehnicile de predare: Practic, in loc de explicatii tehnice, "cu creta pe tabla", copiii sunt invitati sa gandeasca singuri prin metoda "investigatiei"."Exact astfel de abilitati cauta acum angajatorii, cand sunt tot mai putine job-uri care sa includa activitati de rutina","Ne dorim sa continuam ce am inceput: formarea profesorilor de fizica si chimie. Ideal ar fi sa ajungem la toti profesorii din tara si apoi sa trecem pe biologie pentru a schimba si acolo metodele de predare.Pe termen lung, ne dorim sa intervenim si in zona metodelor de evaluare ca o continuare fireasca a actiunilor noastre de pana acum", mai spune acesta.Cristian Hatu este co-fondator al. A studiat Geofizica si Filosofia la Universitatea din Bucuresti si a urmat un stagiu de instruire la Universitatea Ludwig Maximilian din Munchen.In prima parte a carierei, a lucrat in cercetare in domeniul geofizicii (printre altele, a f).Ulterior, s-a specializat in domeniul filosofiei stiintei si aPrimii pasi in drumul catre politici publice in domeniul educatiei au tinut de efortul de a intelege ce anume a generat reformele educationale din alte tari. O alta preocupare in perioada de inceput a fost cea de a intelege cum se produce invatarea la elevi.Printre domeniile de la care a pornit in acest efort de intelegere a fost teoria cunoasterii stiintifice, filosofia stiintei si stiintele cognitiei.Cel mai important program in domeniul educatiei in care s-a implicat a fost, prin care a propus o schimbare a modului de predare a fizicii in invatamantul preunivesitar.Torul a pornit de la o nedumerire: Acum mai bine de 10 ani, s-a intrebat de ce in tari cu sisteme educationale mult mai bune decat cel de la noi se fac eforturi mari de a schimba fundamental sistemul."Mai mult, de ce oameni foarte buni in domeniile lor se implica in acest efort? Ma refer la specialisti in teoria cunoasterii stiintifice, stiintele cognitiei sau istoria stiintei", explica Cristian Hatu.Proiectul "Fizica altfel" a fost inceput dupa ce a scris cateva rapoarte in care a incercat sa explice logica schimbarilor educationale din alte tari."Simplificand, intrebarea de la care am pornit a fost: ce se poate face pentru a creste calitatea sistemului de educatie? Am aflat ulterior ca ceea ce facem ar putea tine de", mai spune Hatu.Punctual, in cazul sau si al asociatiei de care se ocupa, inovarea sociala are sensul de modificare, imbunatatire, rezolvare a unei probleme pe care o considera importanta."Nu am dorit sa descoperim neaparat ceva nou", puncteaza Cristian Hatu."In cazul nostru aceastainseamna ordonarea logica si eficienta a actiunilor la clasa, astfel incat sistemul educational sa fie mai atractiv, mai bun, sa aduca plus valoare in piata muncii si in societate".Dupa ce profesorii incep sa utilizeze la clasa metoda investigatiei, de exemplu, apar doua tipuri de schimbari la elevi: In primul rand, reapare curiozitatea si entuziasmul invatarii; In al doilea rand, acestia invata sa gandeasca coerent, sa lucreze in echipa etc."Or, exact astfel de abilitati cauta acum angajatorii, cand sunt tot mai putine job-uri care sa includa activitati rutiniere. Una din consecinte este ca elevii din medii defavorizate pot iesi din cercul vicios al saraciei.La scara mai mare, deoarece vom avea o forta de munca cu abilitati de alt nivel, vor creste sansele sa avem o economie competitiva.Pana la urma, consecintele unui sistem de educatie de calitate se masoara in bunastare individuala sau, altfel spus, in conditii de viata mai bune", spune Cristian Hatu.Problemele din sistemul de educatie le resimt nu doar parintii, ci si angajatorii, mai ales cei din ramurile industriale. Or, aceste domenii sunt motorul unei economii puternice."Din pacate, nu poti avea tehnicieni si ingineri buni daca ei nu se pricep cat de cat la stiinte", spune Cristian Hatu.Intr-adevar, pentru multi elevi stiintele exacte au devenit plictisitoare si greu de inteles.Dar multe companii au inteles ce implicatii ar fi daca nu s-ar face ceva pentru a schimba actuala stare a lucrurilor in educatie.Un exemplu foarte interesant in acest sens este ce s-a intamplat in proiectul "Chimia altfel", un alt proiect lansat de profesorul Hatu."Chimia altfel" se deruleaza exclusiv cu sprijinul financiar al unor firme din industria chimica."Pentru o buna parte dintre elevii profesorilor pe care i-am pregatit, Chimia a devenit. Mai mult, unii dintre ei doresc sa-si continue studiile universitare in acest domeniu", mai spune Cristian Hatu.Sistemul de educatie este unul complex. Sunt foarte multe planuri, domenii, zone unde este foarte mult de lucru, admite Hatu."Pornind de la programe scolare pana la metode de predare si de evaluare, exista multe puncte vulnerabile pe care le putem transforma in oportunitati de a schimba societatea romaneasca in bine, insa pentru toate este nevoie de timp, resurse si expertiza. Cand decidem in ce ne implicam, preferam sa ne concentram pe zonele in care avem knowledge (cunostinte - n.red) ", spune Cristian Hatu.Planurile sale sunt bineinteles legate exclusiv de CEAE."Ne dorim sa continuam ce am inceput: formarea profesorilor de fizica si chimie - ideal ar fi sa ajungem la toti profesorii din tara si apoi sa trecem pe biologie pentru a schimba si acolo metodele de predare", povesteste Hatu.Si, desigur, nici partea de evaluare (atat de invechita in sistemul romanesc de invatamant), nu este data uitarii."Pe termen lung, ne dorim sa intervenim si in zona metodelor de evaluare ca o continuare fireasca a actiunilor noastre de pana acum", spune Hatu.Intrebat ce sfaturi are pentru cei care-si doresc sa ii calce pe urme, sa schimbe ceva in sistemul de invatamant romanesc, Cristian Hatu ii invita "sa nu vina in domeniul educatiei cu mainile goale"."Este greu sa te ocupi de proiecte educationale si sa te astepti la rezultate fara sa ai un nivel de expertiza pe un domeniu relevant", sustine acesta.In timp, capeti expertiza in mai multe domenii, dar trebuie sa pornesti de la ceva, de la unele domenii pe care sa le stapanesti bine.Potrivit profesorului Hatu, iti mai trebuiesi"Nu te poti astepta la rezultate peste noapte in educatie; nu este vorba doar de a forma profesorilor abilitati noi, ci si de a schimba atitudini. Iar pentru asta este nevoie de timp", spune Hatu.In ceea ce priveste nevoia de fairplay in relatiile cu colaboratorii, el completeaza: "Altfel, nu va exista increderea minimala pentru a forma echipa cu care sa pornesti la drum".Dupa cum stim deja, castigurile din astfel de proiecte nu sunt materiale."Bineinteles ca este nevoie de bani pentru a pune in aplicare proiectele si pentru a inova, insa nu facem un business din a castiga bugete", explica Cristian Hatu."Deocamdata suntem finanatati de fundatii si aplicam in competitii pentru granturi interne si de asemenea, mai primim donatii si sponsorizari de la companii si persoane fizice.Tot ce primim este investit si reinvestit in oamenii care lucreaza in proiect, traineri, deplasari in tara, studii, comunicare, tot ce este necesar pentru a reusi sa schimbam legislatia si sa implementam cu cap ceea ce am stabilit ca este important pentru invatamant", mai spune Cristian Hatu.