Tinerii romani pot apela acum la consultanta cand aleg sa-si continue studiile

Cu toate astea marea majoritate a tinerilor aleg sa ramana in tara si sa-si continue studiile aici - potrivit unei statistici INS, in anul universitar 2017-2018, pe bancile universitatilor din Romania erau 383.364 de studenti (fara studentii straini veniti sa studieze la noi).De aceea, Yourway Advisors si-a propus sa vina si cu servicii de orientare si consultanta pe tot parcursul procesului de alegere si depunere a dosarului la institutiile de invatamant superior acreditate din Romania, devenind, astfel, prima companie care ofera consultanta educationala personalizata si pentru tinerii care doresc sa-si continue studiile in tara.Yourway Advisors este noua linie de business din cadrul Grupului Yourway care ofera, prin consultanti educationali specializati, servicii de orientare si consultanta academica pe tot parcursul procesului de alegere si depunere a dosarului la institutiile de invatamant superior acreditate din Romania si/sau strainatate."Yourway Advisors a aparut ca raspuns la o nevoie pe care fiecare dintre noi, in diferite ipostaze, am intalnit-o in nenumaratele interactiuni cu generatiile de elevi si studenti. Experienta de peste 10 ani a consultantilor nostri ne spune ca un tanar, daca investeste suficient timp in alegerea domeniului si a institutiei de invatamant, isi creste foarte mult sansele de atingere a obiectivelor educationale si profesionale, beneficiind in acealasi timp de o experienta academica bogata si armonioasa.Astfel, apeland la consultantii nostri, tinerii pot primi informatii, care inca nu se regasesc in institutiile de invatamant clasice, dar pe care le consideram necesare in procesul de dezvoltare iar decizia asupra domeniului si a institutiei de invatamant (luarea deciziei ce si unde sa studieze), devine mai facila si creste sansele unei cariere de succes", Ivan Domuschiev, Managing Partner Yourway Advisors.Yourway Advisors isi propune o abordare diferita a procesului de alegere si inscriere la institutia de invatamant din Romania sau strainatate. Impreuna cu candidatul, se identifica domeniul/domeniile de studiu si programul care se potriveste cel mai bine profilului viitorului student.In tot acest proces, sunt folosite teste normate pe populatia din Romania si acreditate de Ordinul Psihologilor din Romania (OPR). Aceste teste stau la baza procesului de consultanta educationala care identifica astfel potentialul fiecarui candidat, in functie de domeniul ales.Ulterior, specialistii Yourway Advisors continua procesul oferind informatii despre programele de studiu oferite de institutiile de invatamant din Romania si strainatate, conditiile de admitere, taxele si bugetul necesare pentru finalizarea studiilor, optiunile de finantare si sprjin in procesul de depunere a dosarului la institutia de invatamant aleasa.Acest serviciu vine in sprijinul tuturor celor care vor sa finalizeze cat mai repede si cu succes procesul de aplicare la o universitate din strainatate. Pe parcursul a trei sedinte, un consultant Yourway Advisors dedicat special candidatului il va ajuta pe acesta in coordonarea procesului de admitere in cel mai scurt timp posibil si familiarizarea cu documentele necesare si datele limita pentru depunerea candidaturii; feedback pentru documentele necesare si asistenta pentru depunerea candidaturii.De acum, specialistii in medicina interesati de un loc de munca in strainatate pot urma programul Occupationl English Test (OET), un test autorizat la nivel international pentru certificarea cunostintelor de limba engleza in domeniul sanatatii.Cursurile sunt sustinute de traineri specializati pe acest tip de program.De asemenea, centrul furnizeaza si servicii pentru certificari lingvistice Cambridge si nu numai, oferind pregatirea necesara tinerilor care urmeaza sa studieze in strainatate sau celor care isi doresc un avantaj competitiv pe piata muncii din Romania.Cursurile sunt concepute pentru a facilita tranzitia de la liceu la viata academica din alta tara, echipand studentii cu skill-urile necesare atat pentru examenele de limba, cat si pentru a face fata exigentelor universitare."Decizia de a completa serviciile noastre cu cele de consultanta academica se bazeaza pe viziunea Grupului Yourway, aceea de a identifica si dezvolta potentialul individului in armonie cu el insasi. Ne unesc aceleasi valori si ne asumam aceeasi misiune cu membrii echipei Yourway Advisors, care au o experienta de peste 10 ani in domeniu si vin cu plusul de competente necesare consultantei educationale la nivel international", Mihaela Feodorof, fondatoare a Grupului Yourway.