Cine-i ajuta pe copiii Romaniei sa-si gaseasca o cale in scoala si pe mai departe? Interviu cu Adriana Popa, psiholog Yourway

Fie ca principala problema cu care se confrunta este genetica, fie ca este o conditie dobandita din consumul excesiv de tehnologie, acestia din urma au mult de lucrat pentru a recupera intarzierile, iar numarul consilierilor scolari este in continuare foarte mic.Si totusi, un grup de psihologi si-a asumat sa vina cu solutii si sa-i sprijine pe parinti si cadre didactice in efortul de a recupera intarzierile cu care se confrunta copiii cu probleme.Si, pentru ca nu doar copiii speciali au nevoie de indrumare, ci orice copil bulversat de sistemul de invatamant, acesti psihologi au creat si pentru ei solutii de consiliere.Pana acum, cateva mii de familii le-au trecut pragul si au descoperit care este calea cea mai potrivita pentru copiii lor de a obtine ceea ce isi doresc, care sunt domeniile de activitate si rolurile profesionale care le vor aduce implinire, in functie de interesele lor.Adriana Popa face parte din echipa Yourway si vorbeste pentru Business24 despre copii cu probleme si nevoile lor dar si depre solutiile pe care le propune pentru tinerii care sunt depasiti de sistem si nu stiu nici macar ce vocatie au.In cadrul Yourway Counseling se fac mai multe tipuri de evaluari si interventii.Avem structurate procese de evaluare pentru fiecare grupa de varsta si educationala (prescolari, elevi de invatamant primar si gimnazial, liceeni).Scopul acestor evaluari este de a identifica si maximiza potentialul copilului in armonie cu procesul educational si relatiile interumane cu adultii care faciliteaza dezvoltarea sa (profesori, educatori, parinti).Lucram cu prescolarii si scolarii care au dificultati de dezvoltare, dar avem instrumente si pentru cei care isi doresc sa se cunoasca mai bine si sa ia deciziile potrivite pentru viitorul lor.Pentru copiii cu intarzieri in dezvoltare si familiile acestora ne-am propus sa facem evaluari complexe pentru a sti cu claritate care este nivelul de decalaj al acestora, astfel incat sa se poata crea un demers potrivit pentru fiecare caz in parte, in vederea recuperarii si integrarii sociale.Familiile si cadrele didactice au identificat nevoia de a fi sprijinite in a lucra cu copiii cu tulburari comportamentale si sunt mult mai deschise catre a face demersurile necesare. Pentru ca nevoile acestor copii sa fie satisfacute la un nivel multumitor si sustenabil in timp este nevoie de implicarea tuturor adultilor din viata lor (familie, educatori, profesori).Evaluam prescolarii, scolarii si tinerii, iar instrumentele folosite depind de varsta.Incepand cu varsta de 2,5 ani se poate descoperi coeficientul de inteligenta cognitiva, iar gandirea creativa poate fi masurata de la 5 ani.Pentru cei care se afla deja in scoala sau liceu putem sa-i ajutam si prin evaluarile menite a maximiza potentialul (de la 8 ani), a afla care sunt interesele si vocatia lor (de la 14 ani), iar tanarul de peste 16 ani poate avea o perspectiva mai buna asupra propriei persoane prin aflarea rezultatelor de la testul de inteligenta emotionala.Intalnirile se desfasoara la sediul Yourway cu unul dintre psihologi si, in functie de complexitatea evaluarii, se stabilesc numarul de intalniri. In toate procesele de evaluare se folosesc intrumente avizate de Colegiul Psihologilor din Romania normate pe populatia romaneasca, interpretate de psihologi certificati.Dupa obtinerea rezultatelor si interpretarea acestora, parintele beneficiaza de o sesiune de feedback si primeste rapoartele scrise.Pe baza informatiilor obtinute ii putem sustine pe adultii implicati in dezvoltarea copiilor (parinti, bunici, profesori) prin oferirea de solutii tintite ale problemelor identificate si parcurgerea unor programe de invatare pentru a recupera intarzierea.Sunt multi copii sau tineri care au facut terapie si sunt deja integrati in mediul scolar, dar care mai au nevoie de ajustare in anumite arii (comportament, structura gramaticala, controlul si gestionarea emotiilor, abilitati cognitive) iar pentru acestia exista numeroase proceduri ce ii pot sustine sa nu-si opreasca evolutia.Parintii trebuie sa fie constienti de faptul ca o persoana cu diagnostic TSA va avea nevoie in permanenta de sustinere, chiar daca se face izolat, si ca un copil isi poate atinge potentialul doar daca exploreaza complet un nivel inainte de a trece la urmatorul pentru ca procesul de crestere nu este linear.Este o afirmatie nociva care demotiveaza tinerii in demersul vocational. Nu ne dorim sa mai fie de actualitate aceasta zicala si adultii sa ajunga a se complace intr-un domeniu care evident nu le aduce niciun fel implinire. Cand nu simti ca faci ceea ce iti este potrivit nici nu ai cum sa oferi semenilor lucrurile de care au nevoie.Tocmai din acest motiv, cu zece ani in urma, Yourway si-a declarat misiunea de a identifica potentialul si vocatia fiecarui copil. Cateva mii de familii ne-au trecut pragul si au descoperit care este calea cea mai potrivita pentru copiii lor de a obtine ceea ce isi doresc, care sunt domeniile de activitate si rolurile profesionale care le vor aduce implinire, in functie de interesele lor.Evaluarile prin care trec copiii sunt complexe si au ca scop sustinerea potentialului individual, ajutandu-ne sa ii sprijinim in situatia in care se evidentiaza discrepante intre dorintele lor si capacitatea acestora.Parintii sunt deschisi sa le ofere copiilor ocazia de a isi analiza oportunitatile si a face o alegere implinitoare. Este foarte importanta optiunea initiala, daca poti pune in practica ceea ce inveti, pentru a nu regreta mai tarziu investitia de timp, energie si financiara intr-o alegere nepotrivita sau din care nu mai poti face usor o schimbare.Deschiderea profesorilor si parintilor catre astfel de oportunitati de sustinere a copiilor si tinerilor este din ce in ce mai mare, pentru ca isi doresc sa faca alegeri potrivite pentru viitorul lor si sa nu fie nevoiti sa renunte la facultatea aleasa sau sa aiba un loc de munca nepotrivit nevoilor lor.Pentru a sustine tinerii si familiile in toate etapele alegerilor academice, de curand am extins serviciile noastre. Yourway Advisors este linia se business a Yourway Counseling care ofera servicii de orientare si consultanta academica pe intreg parcursul procesului de admitere la o facultate din Romania si/sau din strainatate.Ne dorim ca toti cei care vin si apeleaza la serviciile noastre sa simta ca au o platforma complexa care le sustine demersurile in devenirea unor persoane independente si fericite cu deciziile luate.Prea putin, din spusele clientilor nostri. Numarul de consilieri scolari este insuficient, resursele de asemenea.Din pacate exista si o rezistenta in a primi support din partea scolii, stiind ca in trecut personalul specializat (psiholog/consilier scolar) era solicitat doar in cazurile "problema".Oricat de bine ar fi pregatite si intentionate persoanele respective, ele trebuie sa castige increderea copiilor/tinerilor pentru a deveni un sprijin real in devenirea lor.Asta nu inseamna ca nu se intampla si am toata aprecierea pentru efortul colegilor din sistem de a insoti acest proces.O sa va impartasesc ce ne spun copiii pe care i-am cunoscut in ultimii ani la Yourway.Anume, ca modul de predare trebuie improspatat, ca scolile si liceele au nevoie de dotare cu materiale si suport tehnologic pentru ca procesul de predare-invatare sa devina captivant. Apoi abordarea unitara este la fel de importanta.Fiecare elev ar trebui sa aiba sanse egale la educatie, sa nu conteze cum te imbraci, cine sunt parintii, daca ai sau nu ce sa mananci in ziua respectiva.In ceea ce priveste pregatirea profesorilor, copiii observa daca acestia au interes sa progreseze, atat personal, profesional cat si financiar.Un dascal de vocatie, multumit de conditiile sale de lucru si preocupat de dezvoltarea sa o sa fie mereu apreciat de elevii sai.