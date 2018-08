Ai un copil adolescent? Iata cum il poti ajuta sa-si aleaga viitorul profesional

Ai acasa un tanar rebel, cu o personalitate in formare, dar azi dificila? Ai momente in care te gandesti daca in viitor vei regreta o parte dintre sfaturile de viata si deciziile cu care l-ai crescut?Poti sa petreci jumatate de ora pentru a-l inspira sa se cunoasca mai bine? Sa stie lucuri despre el, despre cum il percep cei din jur? Intrati impreuna in 3Angle teen , (gratuit) si dupa intrebarile saltarete, usoare, aplicate, pregatite de psihologi cu experienta de peste 15 ani, urmariti rezultatul: in ce este mai tare, unde are nevoie de sustinere, ce i se potriveste, ce nu recunoaste dar ii creeaza insatisfactii in relatiile cu ceilalti si cu sine, idei de slefuire...Suntem preocupati, ingrijorati: cum sa ii ajutam dar sa si simta libertate, cum sa le dam directii atat timp cat ei se revolta sau sunt neimplicati, cum sa obtinem rezultate bune in diverse planuri pentru viata lor fara sa le cerem, cum sa le oferim cat mai mult ca sa le fie cat mai usor...Studiile globale despre piata muncii si relatiile de munca proiectate pana in 2030 arata ca, odata cu dezvoltarea tehnologica si cu patrunderea inteligentei artificiale, pentru a fi pragmatici trebuie sa incurajam tinerii sa se indrepte spre cunoastere - notiuni intelese, aplicate, angajante in viata de zi cu zi - inPutem avea incredere, de asemenea, sa crestem si invatam aptitudini, abilitati cheie pentru domenii ca:: empatie, intelegere, respect, capacitate de a construi incredere si sinceritate in relatii, de a interactiona spre minimizarea conflictelor, negociere, ascultare activa, atentie, altruism, grija fata de altii, compasiune, interesul fata de om in intregul sau: fizic, fiziologic, emotional, spiritual etcCopiii, tinerii simt nevoia, chiar sub o forma pe care nu o exteriorizeaza, sa aiba o directie, sa isi concentreze interesele spre ceva in care sa poata arata ca exceleaza. In cea mai mare parte noi suntem de criticat daca acestia nu sunt impulsionati coerent si atractiv pentru ei.Pierdem timpul sa ii coplesim cu resurse materiale stralucitoare, de care ei devin dependenti si nici nu le inteleg valoarea, si nu mai avem destula energie sa ii scoatem din apatia intelectuala. Ne propunem pentru ei sa nu faca eforturi, sa aiba viata usoara, si ii incurajam prosteste spre activitati inutile societatii si care le vor da, ca adulti: insatisfactii, frustrari, depresii.Invatamantul formal la nivel general inghite din ce in ce mai multe ore din viata copiilor, (vezi planul de a avea in tara din 2020 invatamant obligatoriu de 15 clase, in etape, pana la invatamantul prescolar) fara a avea capabilitatea de a transfera din ce in ce mai multe cunostinte si experiente interesante, dimpotriva.Relatia perena de mentorat cu profesorii este din ce in ce mai greu de gasit, copiii aloca orele lor de timp liber catre internet si social media sau catre interactiune cu grupul lor de prieteni, sau sunt sufocati de cursuri la care i-au inscris parintii.Cand sa mai aiba timp sa fie deschisi catre ei insisi, catre viitorul lor, cand sa mai fie curiosi sa intelega teme mari ale lumii pentru care sa se pregateasca?Este revoltator de mic procentul de informatie utila, relevanta, vie, deschizatoare de minti si de drumuri care ajunge la copii pana in adolescenta, din oceanul de cunoastere la care au acces facil. Din zona Europeana, World Economic forum pozitioneaza Finlanda, Elvetia, Belgia, Olanda, Estonia, ca avand cele mai de succes sisteme educationale.Majoritatea au avantajul ca nu pun presiune si stress pe elevi si parinti, nu incarca ziua cu teme, pun invatatura in context practic, constructiv.Sistemul educational nu tine pasul, in Romania s-a pierdut si contactul cu practica serioasa; copiii se plictisesc si ajung sa considere inutil bacalaureatul, universitatea, alegand cursuri practice de scurta durata sau sa ramana acasa.Nu putem avea pretentia sa avem tineri mai destoinici fara stradania de a le oferi o scoala mai eficienta, o experienta practica reala in cat mai multe arii, o raportare la valori si responsabilitati, imagine reala a lumii, asteptari corecte, si, mai ales, fara a cere fiecaruia, oricat de greu este pentru parinti, sa faca efort sa fie util lui insusi, familiei, comunitatii, societatii, umanitatii.Pentru a imbratisa un viitor in care totul functioneaza, pentru a fi fericit, omul trebuie sa fie util, sa faca lucruri de care este nevoie cu adevarat, sa fie automotivat, flexibil spre a acoperi cu competenta specializarile care lipsesc din economie, cu sau fara diplome si mii de ore in sisteme educationale formale.Te-a inspirat 3Angle teen? Poti intra si in 3Angle , testul pentru adulti.