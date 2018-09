Investitorii elvetieni cer stabilitate legislativa in Romania si adaptarea sistemului de educatie la economia reala

"In cadrul discutiilor oficiale, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch a prezentat specificul investitiilor straine elvetiene, in mare parte derulate de IMM-uri, care reprezinta coloana vertebrala a economiei elvetiene si care au proiecte pe termen lung. Din punctul de vedere al companiilor elvetiene, exista solicitari pentru stabilitate si predictibilitate a legislatiei, pentru imbunatatirea infrastructurii de transport si pentru instruirea tinerilor conform cerintelor economiei reale", se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru IMM-uri, Comert si Antreprenoriat remis miercuri AGERPRES.Oficialul elvetian se afla in Romania in perioada 18 - 20 septembrie si este insotit de un grup de oameni de afaceri din Elvetia."Si in Elvetia este dificil sa gasesti forta de munca. Sistemul educational dual ar putea fi adaptat mai bine la ceea ce se cere pe piata muncii. Sunt multe companii care sunt implicate in astfel de programe in Elvetia si ne-am bucura sa se implice si in Romania", a spus Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.La randul sau, ministrul Stefan-Radu Oprea a prezentat evolutiile macroeconomice din Romania, strategia guvernamentala pentru a incuraja retentia si educarea fortei de munca, schimbarile legislative in sensul debirocratizarii si oportunitatile de investitii prin Parteneriate Public-Privat."Formulam politicile publice in urma dialogului cu mediul de afaceri. Atunci cand constatam ca o lege devine o piedica pentru dezvoltare, trebuie sa o schimbam. De exemplu, am clarificat si simplificat legislatia achizitiilor publice, am introdus Legea prevenirii, pentru protejarea mediului privat fata de eventuale abuzuri, si am modificat schema de ajutor de stat pentru investitii cu impact major in economie. In ceea ce priveste retentia si educarea fortei de munca, avem o strategie pe mai multe paliere: cresterea salariului minim, aducerea persoanelor calificate care lucreaza acum in afara Romaniei, accelerarea programului de infiintare de clase in sistem de invatamant dual si cresterea cotei anuale de permise pentru lucratori din afara UE", a declarat Stefan-Radu Oprea.La sfarsitul lunii iunie a acestui an, volumul total al schimburilor comerciale ale Romaniei cu Elvetia a fost de 413,01 milioane euro, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Exportul a fost de 227,86 milioane euro iar importul de 185,15 milioane euro. Fata de iunie 2017, exportul romanesc a crescut cu 13,4%, iar importul a scazut cu 21,7%."Este de remarcat faptul ca, in primele 6 luni ale anului 2018, pentru prima data dupa anul 1990, balanta comerciala bilaterala este favorabila Romaniei", se precizeaza in comunicatul citat.La data de 31 decembrie 2017, volumul total al schimburilor comerciale ale Romaniei cu Elvetia a fost de 857,8 milioane euro, din care exportul a fost de 400,8 milioane euro si importul de 457 milioane euro, soldul fiind de 56,1 milioane euro in favoarea Elvetiei.In 2017, principalele grupe de produse la exportul romanesc au fost masini, aparate, echipamente electrice (133,6 milioane euro - 33,3%), vehicule, aeronave si echipamente de transport (45,9 milioane de euro - 11,5%), marfuri si produse diverse /mobila (36,7 milioane euro - 9,2%) si materiale textile si articole din acestea (32,4 milioane euro - 8,1%).La importuri, doua grupe de produse au reprezentat 81,7% din total, respectiv produse ale industriei chimice si conexe (61,1%) si masini, aparate si echipamente electrice (20,6%).Conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului, in perioada decembrie 1990 - mai 2018, valoarea capitalului social elvetian subscris in societati comerciale romanesti totalizeaza aproximativ 1,544 miliarde dolari SUA, investiti intr-un numar de 2.957 societati comerciale. Ponderea capitalului elvetian in total investitii straine in Romania este de 2,56%. Elvetia se afla, in mai 2018, pe locul 11 in lista principalilor investitori in Romania.