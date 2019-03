Comunitatea de business: Daca nu investim azi in educatie, vom investi maine in penitenciare

* Mircea Nistor, profesor de fizica si robotica, Colegiul National de Informatica "Traian Lalescu", Hunedoara,

* Ioana-Steluta Manea, profesoara de matematica, Liceul Teoretic "Emil Racovita", Techirghiol,

* Elisabeta Daniela Pacuraru, profesoara pentru invatamantul primar, Scoala Gimnaziala Eselnita, Mehedinti,

* Bogdan Ratiu, profesor de limba si literatura romana, Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Targu Mures,

* Tatiana Cauni, profesoara de limba si literatura romana, Liceul Teoretic "Emil Racovita", Baia Mare,

* Dan Voiculescu, profesor de fizica, Colegiul National "Costache Negri", Galati

* Andrada Mazilu (Sorca), profesoara pentru invatamantul primar, Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau", Timisoara,

* Coziana Andreea Zaharia, profesoara pentru invatamantul primar, Scoala Gimnaziala "Ionel Teodoreanu", Bucuresti

* Alina Hoara, profesoara pentru invatamantul primar, Liceul de Arta, Sibiu,

* Anca Evelina Cirligeanu, profesoara de limba si literatura romana, Colegiul National "Mircea cel Batran", Constanta

* Adina Jurca, profesoara pentru invatamantul prescolar Gradinita "Liviu Rebreanu", Miercurea Ciuc,

* Antoneta Impuscatu, profesoara de fizica si chimie si directoare, Scoala Gimnaziala "Ion Creanga", comuna I.C. Bratianu, Tulcea - Primul premiu "Directorul Merito".

* Cristian Logofatu (Bittnet Systems) pentru "Model de business inovator",

* Eduard Burghelia (Confidas) - "Tanar antreprenor",

* Fundatia Motivation - "Business social",

* Mihail Ungurenus (Pensiunea Livada Bunicului) - "Business rural",

* Lucian Rotar (Nexia Consulting) - "Lider roman de business in diaspora",

* Ionut Ancutescu (NewMoney) - "Jurnalist de business",

* Damian Gheorghe (Primarul comunei Ciugud, Alba) - "Functionar de demnitate publica, administratie locala",

* Mugur Isarescu (Guvernator BNR) - "Functionar de demnitate publica, administratie centrala".

"Daca nu investim azi in educatie, vom investi maine in penitenciare", a avertizat Dragos Anastasiu, fondator Eurolines si membru RBL, in deschiderea evenimentului de astazi.Ruxandra Mercea, director executiv Transylvania College, a moderat sesiunea "Educatia - cea mai sigura investitie in viitor" la care au participat Ligia Deca, consilier de stat in Administratia Prezidentiala; Dominica Petrovai, fondator Mind Education Health; Lucian Cosinschi, director regional pentru Europa al Minerva Schools; Doru Castaian, profesor Merito 2018 si Theodora Cleja, Alumni Transylvania College."Venim dintr-o cultura punitiva si ne-am obisnuit sa ne concentram pe ce este gresit, ceea ce este extrem de daunator mai ales pentru copiii de pana in 12 ani", a subliniat Dominica Petrovai. In aceeasi logica a venit si observatia Theodorei Cleja: "rolul educatiei este sa formeze caractere, nu sa produca academicieni".Sesiunea "Tehnologii care schimba regulile jocului" a fost moderata de Bogdan Iordache, chairman How to Web. La dezbatere au participat Alexandru Gliga, CEO & cofondator Box2M; Xenia Muntean, CEO & cofondator Planable si Vladimir Oane, antreprenor si presedinte Innovation Labs.Vladimir Oane a invitat companiile tehnologice sa aiba o gandire globala, pentru ca pentru un produs care se vinde peste tot in lume, e necesar acelasi efort ca pentru un produs local, doar ca veniturile sunt cu cel putin un ordin de marime mai mari.In cursul zilei de ieri, in cadrul celei de-a patra editii a Galei Merito, desfasurata sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, au fost premiati 12 profesori din invatamantul preuniversitar, selectati din 400 de recomandari primite de la elevi, parinti, absolventi si comunitati locale, ale caror merite au fost analizate de un juriu din cadrul RBL. Premiile care constau in burse de 1.500 de euro, trofeul si diploma Merito au mers catre urmatorii profesori:In incheierea RBL Summit 2019, cele opt Premii RBL 2019 au mers catre exponenti din antreprenoriat, afaceri sociale, media si administratie publica. Iata lista premiantilor:Editia a opta a RBL Summit 2019 s-a desfasurat pe parcursul a doua zile - 13 si 14 martie - si s-a axat pe descifrarea schimbarii si gestionarea incertitudinii din jurul nostru.