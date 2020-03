Cum pui bazele unei afaceri

Important este insa sa nu va abandonati planurile si sa incepeti totul avand un plan bine stabilit.Primul pas: cititi carti de business pentru ca doar asa veti acumula cunostintele necesare pentru a putea apoi incepe si voi propria afacere. Sigur ca este importanta experienta din teren, pe principiul vazut si facut, insa este bine ca intotdeauna sa stiti lucruri despre ceea ce vreti sa faceti.Si cum putem invata mai bine decat afland lucruri din povestile unor oameni care au reusit in afaceri si care vor sa ne impartaseasca cateva dintre secretele reusitei lor?Nu uitati ca este extrem de important sa intrati intr-un domeniu pe care il cunoasteti si cu care va identificati. Mai exact, trebuie sa va alegeti un domeniu de activitate din care va face placere sa fiti parte integranta, in care va place sa descoperiti lucruri noi si pe care il puteti exploata la maximum.Cu cat mai multi, cu atat mai bine, asa ca este ideal sa-i ajutati si pe altii sa inteleaga, sa descopere si sa le placa ideea voastra de afacere. Este important sa intelegem atunci cand pornim la un asemenea drum ca singuri nu vom reusi nimic. Este nevoie sa gasim parteneri reali care vor fi acolo atunci cand ai nevoie de ei.Dorinta si perseverenta sunt importante atunci cand doriti pornirea unei afaceri de succes, insa este primordial sa aveti cu ce sa o sustineti, deoarece nu veti face profit din prima zi. Asa ca ar trebui sa incepeti sa strangeti fonduri cu minimum doi ani inainte sa luati marea decizie de a intra in lumea antreprenoriatului.Este esential ca atunci cand pornesti la un asemenea drum sa va alegeti cu grija partenerii de afaceri. In astfel de cazuri, increderea este esentiala, deoarece o afacere in care sunt speculate anumite oportunitati in detrimentul celorlalti nu prea are sorti de izbanda. Cuvintele de baza: incredere, loialitate si responsabilitate!Acceptati criticile, sugestiile si invatati din nemultumirile si din recomandarile venite din partea clientilor. Feedbackul lor este extrem de important daca va doriti ca afacerea voastra sa devina cunoscuta si implicit profitabila.Nu exista idee de afacere care sa aiba succes fara ca voi sa aveti incredere in fortele proprii si sa cresteti zi de zi mai mult. In plus, nu incetati sa progresati zi de zi, deoarece nu este suficient sa incepeti o afacere, ci conteaza mult sa va mentineti.Nu uitati ca afacerile cresc acolo unde exista inovatie, forta de creatie, putere de dezvoltare, idei noi si revolutionare, munca, progres si continuitate.