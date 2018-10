De 15 ani ii ajuta pe tinerii creativi ai Romaniei sa depaseasca granitele tarii #Interviu cu fondatoarea The Alternative School

Ce este semestrul Eurobest?

Romania nu sta deloc bine la capitolul educatie, cu atat mai putin la capitolul educatie creativa. Cat de importanta este insa educatia creativa aliniata la trendurile europene?

Cum ar arata o Romanie in care tinerii ar pleca de pe bancile scolii cu educatia creativa bine pusa la punct?

Credeti ca mai avem o sansa sa ne indreptam catre acest deziderat?

Ce planuri aveti pentru tinerii talentati ai Romaniei, in continuare?

Teodora Mighalovici este unul din oamenii care se lupta pentru o astfel de Romanie de 15 ani."Am initiat The Alternative School ca parte din strategia de promovare a festivalului de creativitate de la Cannes, al carui ambasador devenisem la inceputul anilor 2000", isi aminteste Teodora Mighalovici.Inainte de The Alternative School, pusese pe picioare cursurile de "Istoria creativitatii", "Agentii si Campanii", la ceea ce pe vremuri se numea David Ogilvy University, apoi primul "Masterat in branding" tot acolo, dar si cursul de "Tehnici de gandire creativa" la Facultatea de Jurnalism.Odata cu preluarea ambasadoriatului Cannes, si-a dat seama ca poate face foarte mult nu doar pentru Cannes in Romania, ci si invers."The Alternative School a fost acest agent dublu, care a permis tinerilor romani sa se puna la curent cu tot ce insemna exigenta si sistem de referinta in comunicarea performanta la nivel mondial, oferindu-le in acelasi timp oportuniatea de a performa la Cannes si de a pune numele Romaniei pe harta globala a creativitatii", spune ea.The Alternative School este cea mai longeviva si mai premiata platforma de educatie alternativa dedicata tinerilor profesionisti din marketing si comunicare din Europa Centrala si de Est, si construita sub forma unui MBA creativ.Fiind lansata in urma cu 15 ani, scoala sa detine un palmares consistent de distinctii: Gold Young Lions Cyber, Gold Young Lions Design, Gold Golden Drum Twitter Competition, Shortlist Ad Age Competition, Gold Roger Hatchuel Academy, Honourable Mention Young Clients, Bronze Young Lions Print, Order of Merit Marketing Academic Challenge, Gold Effie, Gold Piran Poster Competition, Grand Prix PR Eurobest, Shortlist 200 Best Illustrators Worldwide by Lurzer's Archive."Va incurajam sa explorati albumele foto din social media The Alternative School si Cannes Lions Romania , dar si pagina scolii ", mai spune Teodora Mighalovici.Astazi The Alternative Scool organizeaza traininguri si evenimente dedicate industriei creativitatii."Pentru cei cu varste de pana in 30 de ani, care aspira la competitii internationale, organizam doua semestre: Eurobest e cel corespunzator competitiilor europene si are loc toamna, si Cannes e cel care tinteste competitiile globale - primvara", explica fondatoarea.In 2018 vor trimite la competitia de la Eurobest, din Polonia, primele doua echipe calificate la concursul national.Semestrul Eurobest reprezinta suita de intalniri in care speakeri cu un pedigree profesional remarcabil (premii castigate la competitiile internationale, expertiza de jurati la Cannes, Dubai Lynx sau Eurobest) impartasesc perspectiva lor despre directiile in creativitate si pregatesc tineri profesionisti, ajutandu-i sa devina mai buni in munca lor de marketeri sau creativi.Aceiasi speakeri fac selectia celor mai buni studenti, pe baza solutiilor acestora la briefurile date, selectand anual echipele care vor reprezenta Romania la competitia de creativitate integrata.In ciuda aparentelor, la noi sunt entitati care cultiva creativitatea in educatie, pe tot felul de paliere de varsta. The Alternative School e cea mai buna dovada. Sunt insulare, sunt poate izolate, dar ele exista. Educatia creativa e importanta din toate perspectivele - si cele aliniate la trenduri europene (e esential sa vedem care e mersul continentului de la care se reclama Romania si sa fim in linie, daca nu in avangarda evenimentelor), e important sa fim la zi cu ce se intampla Mijlociu, planuiesc sa folosesc infromatiile de acolo la semestrul Eurobest.Mult mai centrata pe solutie, mult mai greu de speriat, mai greu de prostit, mai capabila sa-si aiba singura de grija, fara sa astepte neaparat la support de la terti, mult mai emancipata in mod natural, cu mai mult leadership si ambitii de calitate superioara.Speranta moare ultima. Dovada vie e ca se intampla de 15 ani programele de la The Alternative School.Sa-i promovam pe cei mai buni dintre ei si sa-i ajutam sa aiba cariere remarcabile si in afara tarii.