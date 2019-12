Festivalul Brazilor de Craciun: 180.000 de euro pentru un brad vandut in Romania

Despre scoala, in Romania

La nivelul anului scolar 2017-2018, rata abandonului scolar la nivel national in invatamantul primar si gimnazial era de 1,7% (aprox. 30.000 elevi). Cea mai mare rata a abandonului scolar s-a inregistrat in Regiunea Centru cu 2,6%, urmata de Regiunea Sud-Est, cu 2%.

Mediul rural se confrunta cu un numar considerabil mai mare de copii care abandoneaza scoala, cu un procent de 2,2% in 2015, fata de cel urban cu 1,5% in acelasi an. La nivelul anului scolar 2016-2017, invatamantul primar si gimnazial inregistreaza o rata a abandonului de 1,1% in urban si 2.3% in rural.

Conform unui studiu al Salvati Copiii Romania, majoritatea costurilor asociate programelor Scoala dupa Scoala sunt suportate de parinti, doar 10% dintre respondenti afirmand ca o alta institutie acopera o parte din costuri (7,6%) sau toate costurile (2,5%). Costurile de scolarizare sunt principalul motiv de abandon scolar in comunitatile marginalizate.

La nivelul anului scolar 2015-2016, peste 125.000 de elevi au facut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri. Desi este mentionata in rapoartele anuale ale MEN ca masura de combatere a abandonului si oferire de sanse egale pentru copii de a frecventa scoala, decontarea partiala sau totala a transportului vine cu o serie de limitari. Tarifele maxime pe kilometru impuse transportatorilor nu sunt respectate in multe situatii, ceea ce face ca abonamentele sa fie suportate integral de catre parinti.

Subfinantarea educatiei Prin prorogari repetate de la Legea Educatiei care prevede minim 6% din PIB alocare bugetara pentru finantarea educatiei nationale, Guvernul Romaniei a alocat in medie, in cei opt ani de la adoptarea Legii 1/2011, aproximativ 2.83% din PIB pentru educatie. Media europeana a investitiilor in educatie este de 4.7%.

Designeri generosi au creat pro-bono 30 de brazi si s-au colectat fonduri in valoare totala de, dintre care, realizat cu sprijinul emisiunii "La Maruta".La celeanterioare ale Festivalului Brazilor de Craciun, Salvati Copiii a strans fonduri in valoare totala desi astfel a oferit asistenta pentruSeara de gala a celei de-a 19-a editii, care a vut loc joi seara la Stejarii Country Club, a fost pusa sub semnul magiei care sta in gesturile fiecaruia dintre noi. Prezentarea de exceptie a fost asigurata prin generozitatea Andreei Raicu si a lui Catalin Maruta.Peste 250 de personalitati din mediul de afaceri, media, arta si cultura au fost alaturi de cauza copiilor vulnerabili, licitand brazii special creati pentru ca toti copiii sa poata ramane in scoala. Momentele artistice de exceptie au fost sustinute pro-bono de Light Quartet si The Mono Jacks.Alti 11 brazi unicat, special pusi in slujba binelui, mai pot fi licitati pe pe www.lavacow.com pana marti, 17 decembrie 2019.", a spusDe 19 ani consecutiv, Festivalul Brazilor de Craciun a devenit un eveniment - reper, care asaza dreptul la educatie al copilului in centrul agendei publice.Cea mai mare suma licitata a fost pentru bradul creat de Omid Ghannadi, 180.000 euro, un nou record inregistrat la Festivalul Brazilor de Craciun. Acesta a fost achizitionat de catre Kaufland Romania, Catena, Lidl, Beautik Haute Parfumerie si BCR.", a declarat", a afirmat, compania care a oferit cea mai mare suma,Bradul creat de, cu sprijinul Sephora, a fost licitat contra sumei de, iara conceput, cu sprijinul Atelierelor Ilbah, un brad licitat pentru, realizat de designerul Stefania Mircea impreuna cu voluntarii si copiii de la Salvati Copiii, a fost licitat contra sumei de