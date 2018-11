4.500 de scoli vor avea acces la Internet wireless, printr-un proiect de aproape 45 de milioane de euro

Totul, prin intermediul unui proiect finantat din fonduri europene, in valoare de circa 45 de milioane de euro, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI).Contractul de finantare aferent proiectului "Platforma Nationala Integrata - Wireless Campus" a fost parafat de MCSI si Ministerul Fondurilor Europene (MFE) cu Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare."Am spus de nenumarate ori ca investitia cea mai buna in viitorul tarii noastre este reprezentata de sustinerea sistemului educational. Adaptarea scolii romanesti la noile directii de dezvoltare a fost o prioritate pentru Guvernul din care fac parte. Este motivul pentru care a fost semnat acest contract de finantare.Munca in echipa alaturi de colegii nostri de la Ministerul Fondurilor Europene a dat rezultate. Oferim astfel copiilor posibilitatea de a utiliza, in procesul educational, tehnologii informatice noi si facilitam accesul la resursele educationale digitale.Acestea sunt indispensabile pentru un invatamant modern in care se folosesc, pe scara larga, modele si metode flexibile pentru dobandirea unui bagaj cat mai mare de informatii", a declarat Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale.Prin intermediul acestui proiect se urmareste crearea, in cel putin 2.000 de scoli din Romania, a infrastructurii tehnice necesare utilizarii resurselor si serviciilor de tip OER si WEB 2.0 in educatie, precum si dotarea a 4.500 de scoli gimnaziale cu echipamente wireless. De asemenea, este vizata cresterea cu 15% a numarului de profesori care utilizeaza internetul prin "Wireless Campus".Valoarea totala a contractului semnat este de 44,95 milioane de euro, iar perioada de implementare de 36 de luni, timp in care peste un milion de elevi si profesori se estimeaza ca vor beneficia de rezultatele proiectului.Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, sustine ca noul proiect faciliteaza comunicarea, colaborarea, creativitatea si, mai ales, accesul rapid la informatie."Utilizarea tehnologiei a devenit o parte esentiala a vietii noastre. Tehnologia informatiei si comunicatiile, cu precadere cele mobil ...citeste mai departe despre " 4.500 de scoli vor avea acces la Internet wireless, printr-un proiect de aproape 45 de milioane de euro " pe Ziare.com