900 de elevi din Cluj-Napoca vor avea autobuze dedicate exclusiv transportului catre scolile centrale

Primarul Emil Boc a declarat, miercuri, la sedinta Consiliului Local, ca de acest transport dedicat vor beneficia intre 900 si 950 de elevi care locuiesc in cartierele municipiului Cluj-Napoca, dar invata la scoli din zona centrala."Unul dintre proiectele din programul de bugetare participativa care il punem in practica de saptamana viitoare, odata cu inceperea anului scolar, este unul pilot, care prevede introducerea autobuzelor dedicate pentru transportul elevilor la scolile din centrul municipiului Cluj-Napoca. Toti elevii din clasele 0 - IV de la Scolile 'Avram Iancu' si 'Nicolae Balcescu', in principal, cu sau fara insotitor, vor merge la cursuri cu aceste autobuze dedicate, care ii vor prelua din cartiere la ore bine stabilite si ii vor transporta, pe cinci trasee, spre unitatile de invatamant.Cu aceste autobuze vor putea calatori si elevii de la alte scoli din centrul orasului, astfel ca estimam ca vor beneficia de acest transport dedicat 900 - 950 de elevi. Prin acest proiect pilot ne dorim transportul in siguranta al elevilor la scoala si descongestionarea traficului in centru, astfel incat sa nu mai intalnim o masina, un elev, un parinte", a spus Boc.Potrivit acestuia, transportul elevilor se va face in siguranta, in conditiile in care in fiecare autobuz va fi prezent cate un politist local, fiecare mijloc de transport fiind inscriptionat special."Cand vor sosi la scoala, elevii vor fi asteptati si preluati de profesori de la autobuz si ii vor duce in scoala, iar la incheierea cursurilor autobuzul ii va astepta in fata scolii transportandu-i spre casa in deplina siguranta. Proiectul pilot se va implementa pe o perioada de 45 de zile, in care vom inregistra toate observatiile de imbunatatire si vom suplimenta numarul de autobuze daca va fi nevoie. Cred ca acest proiect va fi unul de succes", a explicat Emil Boc.Introducerea noilor autobuze se face cu sprijinul Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca.