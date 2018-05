A inceput EBEC Challenge Romania & Republica Moldova

este un eveniment organizat la nivel european care se adreseaza studentilor pasionati de inginerie si care vor sa dea viata unor idei ingenioase, atat din domeniul tehnic cat si din cel al marketing-ului sau al management-ului.Competitia se desfasoara pe 2 sectiuni:siLa sectiunea de Team Design, studentii participanti se intrec in gasirea celor mai ingenioase solutii pentru a realiza un prototip din materiale neconventionale care sa indeplinesca anumite conditii de rezistenta, stabilitate si mobilitate.La proba de Case Study, echipele concureaza in gasirea solutiilor unei probleme reale sau ipotetice, exersandu-si spiritul analitic, gandirea strategica, abilitatile de prezentare, strategiile de marketing si lucrul in echipa.Pe langa zilele de lucru, participantii vor avea ocazia sa participe la sesiunile de training de soft-skills oferite de companiile partenere: Kaufland, E-on, HeidelbergCement.La nivel national competitia se desfasoara pe doua nivele: 5 runde locale si o runda regionala. La nivel international, ea este alcatuita in total de 78 de runde locale si 14 runde regionale., este o organizatie apolitica, non-profit, aflata in permanenta dezvoltare inca din 1989, de cand a fost fondata.Prezenta in 93 de universitati tehnice din 33 de tari europene, BEST ofera oportunitati de comunicare, cooperare si schimburi de experienta pentru toti studentii din Europa.Pentru mai multe informatii despreputeti gasi accesand site-ul ebec.ro sau pagina de Facebook EBECRM