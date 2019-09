In acelasi clasament sunt prezente pe locul 1001+ si celelalte universitati membre ale Consortiului Universitaria: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea din Bucuresti si Universitatea de Vest din Timisoara.Clasamentul dat publicitatii pe 11 septembrie cuprinde aproximativ 1400 de universitati din 92 de tari, evaluate in functie de urmatoarele criterii: calitatea procesului educational si a mediului de invatare (30%), calitatea cercetarii reflectata in indicatori de volum, venituri si reputatie (30%) si impactul acesteia reflectat in citari (30%), gradul de internationalizare a universitatii analizat din perspectiva studentilor, profesorilor si partenerilor internationali (7,5%) si transferul de cunostinte spre mediul socio-economic (2,5%).Detalii pe site-ul: https://www.timeshighereducation.com.ASE in Times Higher Education World University Ranking 2020...citeste mai departe despre " Academia de Studii Economice din Bucuresti urca in topul Times Higher Education World University Ranking 2020 " pe Ziare.com