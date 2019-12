Adservio celebreaza 11 ani de modernizare a educatiei din Romania: peste 300.000 de utilizatori in sute de scoli

Adservio - rezultatele a 11 ani de digitalizare a scolilor din Romania

Tehnologia Adservio transparentizeaza procesul educational din Romania si se extinde in 4 tari din Europa

In urma cu mai mult de un deceniu, compania a pornit cu un proiect pilot la unul din liceele din Iasi si cu toata determinarea de a moderniza educatia din Romania.In prezent, mai mult de 200 de unitati scolare la nivelul intregii tari utilizeaza platforma Adservio si reduc birocratia cu 95%.Scopul companiei este de a elimina semnificativ procesele care consuma timp, astfel incat profesorii sa se poata dedica eficient actului didactic. Mai mult, platforma isi propune facilitarea comunicarii intre toti actorii implicati in procesul educational.", a declaratIn cei 11 ani de activitate, peste 10.000 de profesori au fost instruiti pentru utilizarea tehnologiei sau au participat la prezentarile si workshopurile Adservio din cadrul SuperTeach.Totodata, peste 1.000 de directori si secretari au primit suport in utilizarea unui instrument performant pentru managementul scolii, astfel incat sa ia decizii informate, bazate pe date centralizate si actualizate in timp real, instant.Anul acesta, prin intermediul platformei, au fost trimise peste 5 milioane de mesaje, astfel ca utilizatorii Adservio - elevi, parinti si profesori - pot comunica intre ei oricand si de oriunde.Mai mult, de la inceputul acestui an scolar, Municipiul Buzau a digitalizat complet toate unitatile de invatamant si se pot vedea deja multiplele beneficii aduse de utilizarea tehnologiei.A ramas, insa, obligativitatea completarii documentelor fizice, ceea ce face ca impactul sa fie diminuat, dat fiind faptul ca Ministerul Educatiei nu permite scolilor care utilizeaza tehnologia sa renunte definitiv la catalog si la raportarile clasice.Incepand cu anul 2020, impreuna cu partenerul Telekom, Adservio va incepe extinderea in patru tari din Europa, ca un prim pas in strategia de internationalizare a companiei.Dezvoltarea platformei Adservio s-a bazat mereu pe trei piloni: debirocratizarea sistemului prin automatizarea proceselor, modernizarea educatiei prin folosirea tehnologiei si imbunatatirea legaturii dintre elevi, parinti si scoala.In acest context, fiecare solicitare de raportare sau situatii legate de elevii scolii pot fi rezolvate prin Adservio, prin cateva click-uri.In ceea ce priveste activitatea unui profesor, prin alocarea catorva minute activitatii din platforma, pot fi eliminate zeci de ore pe care, in mod normal, le dedica proceselor administrative din scoala.Totodata, elevii si parintii au acces instant la evolutia situatiei scolare, copiii rezolva temele primite in platforma, citesc cartile recomandate din biblioteca online si urmaresc activitatile scolii in care sunt implicati.Prin Adservio, profesorii au oportunitatea sa se conecteze cu noile generatii de elevi, folosind tehnologia familiara acestora si creand o legatura mai stransa.Fondata in 2008 in Iasi, Adservio este o platforma de management educational si e-learning care digitalizeaza educatia si imbunatateste rezultatele scolare, aducand beneficii atat pentru elevi si parinti, cat si pentru scoli si comunitate.Adservio ofera acces la catalogul digital, informatii scolare complexe, permitand utilizatorilor din tara si celor din strainatate sa acceseze platforma de pe orice dispozitiv conectat la internet.Adservio a implementat o comunicare moderna si prietenoasa intre toate partile implicate in procesul educational: elevi, profesori si parinti, a ajutat la reducerea absenteismului in scolile utilizatoare cu peste 63% si a ajutat la cresterea promovabilitatii la evaluarile nationale.Pentru mai multe detalii despre Adservio, accesati pagina de Facebook , vizitati site-ul blogul sau canalul de YouTube