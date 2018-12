Andronescu isi propune ca in fiecare clasa sa existe o tabla inteligenta si fiecare elev sa aiba pe banca un laptop

Ea a participat la evenimentul de lansare a platformei de educatie financiara TAXEDU, un proiect-pilot al Uniunii Europene ce are scopul de a-i educa pe tineri cu privire la taxe si impozite si la felul in care acestea le influenteaza vietile."Este adevarat ca taxele si impozitele ne proiecteaza viitorul in masura in care o parte importanta dintre aceste taxe merg catre educatie si fac educatia mai performanta. Spun acest lucru cu toata ingrijorarea pe care o am legata de momentul pe care il traim acum in educatie. As vrea sa evoc in fata dumneavoastra faptul ca anul 2018 ne-a adus in situatia sa avem, la examenul de evaluare de la clasa a VIII-a, 55.000 de absolventi care nu au luat nota 5 la acest examen, din 150.000, ceea ce fara indoiala este o drama. Este o drama a sistemului de educatie, dar este o si drama a acestei tari, in egala masura", a spus Andronescu.Ea a apreciat ca sistemul educational nu se mai poate sustine singur si are nevoie de implicarea mediului de afaceri."Rugamintea mea este de a fi impreuna cu scoala in incercarea de a aduce un plus sistemului educational. Pentru ca eu cred ca sistemul educational nu mai poate sa se refaca doar prin propriile forte, are nevoie de companiile de stat, de companiile private, in incercarea aceasta de a face scoala mai performanta", a sustinut ministrul.Andronescu a aratat ca in scolile din Romania se lucreaza in prezent cu calculatoare de acum 20 de ani."Este absolut nepotrivit pentru momentele pe care le traim si, de aceea, unul dintre obiectivele majore ale acestui mandat al meu, care nu stiu cat va fi, este incercarea de a aduce in fiecare sala de clasa o tabla inteligenta si pe banca fiecarui elev un laptop. Cred ca este minimul necesar pe care trebuie sa-l facem in asa fel incat, pentru aceasta generatie, obisnuita intr-o proportie coplesitoare de acasa cu tableta, o generatie pentru care componenta memoriei vizuale este mult mai dezvoltata, in dauna celorlalte componente, sa crestem in scoala achizitiile pe care ei le au in educatie in timpurile de acasa sau in invatamantul prescolar", a continuat ministrul Educatiei.Ea le-a spus guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, si secretarului de stat din Ministerul Finantelor Oana Iacob, prezenti la eveniment, ca le va adresa frecvent rugamintea de a sprijini sistemul de invatamant."Pentru ca nu este un sprijin pe care il dati unei persoane asezate temporar pe scaunul de acolo, dar cred ca dam un sprijin Romaniei prin modul in care formam elevii in scolile noastre", a precizat Andronescu.In opinia sa, Romania traieste astazi o drama legata de migratia romanilor."In anul 2001, in primul meu mandat, aveam in sistemul de invatamant 4,2 milioane de elevi. Astazi avem 2,9 milioane de elevi. Aceasta scadere dramatica nu are cum sa nu afecteze companiile, institutiile de stat. Ca urmare, cred ca in strategia de dezvoltare a Romaniei atentia pentru a incerca sa limitam migratia trebuie sa fie asezata pe podiumul preocuparilor tuturor celor care se uita cu ochii larg deschisi la ceea ce inseamna Romania secolului al XXI-lea", a mai aratat Andronescu.