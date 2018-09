"In sedinta de Guvern de astazi, pe ordinea suplimentara, la propunerea Ministerului Educatiei Nationale, a fost aprobata o hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea acelei hotarari de Guvern ce priveste aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala 'Bani de liceu'. (...)Incepand cu noul an scolar, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, in situatia respectarii tuturor conditiilor prevazute in legislatie, suma de 250 de lei lunar fata de 180 de lei lunar, cat era pana in prezent", a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, la Palatul Victoria.El a mai aratat ca valoarea plafonului maxim de acordare a bursei este crescuta de la 150 de lei la 500 de lei pe membru de familie, data fiind necesitatea de a corela plafonul de acordare a sprijinului cu situatia economica actuala, respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata fiind stabilit, incepand cu ianuarie 2018, la suma de 1.900 lei lunar."Ministerul Educatiei Nationale pregateste depunerea unei cereri de finantare prin Programul Operational Capital Uman, prin care are in vedere solicitarea la rambursare a sumelor cheltuite de statul roman pentru perioada anilor scolari 2015 - 2018, prin acordarea sprijinului financiar 'Bani de liceu'", a mai afirmat Nelu Barbu. ...citeste mai departe despre " Au fost majorate bursele sociale "Bani de liceu". Elevii vor primi lunar ajutor de 250 de lei " pe Ziare.com