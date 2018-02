Bacalaureat 2018: Ministerul Educatiei anunta reprogramarea probelor, dupa ce Firea a inchis scolile

"Avand in vedere conditiile meteorologice nefavorabile, in municipiul Bucuresti si in judetele in care cursurile unitatilor de invatamant au fost suspendate incepand de astazi, 26 februarie 2018, prin deciziile comitetelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta sau ale consiliilor de administratie ale inspectoratelor scolare, probele de evaluare a competentelor lingvistice si/sau digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a caror sustinere a fost aprobata de Comisia Nationala de Bacalaureat pentru zilele de 26 si/sau 27, se reprogrameaza pentru prima zi in care se reiau cursurile", anunta luni MEN.Probele de evaluare a competentelor din cadrul examenului de Bacalaureat au fost date in perioada 12-22 februarie, insa calendarul a fost prelungit pentru elevii aflati in situatii exceptionale, motivate prin documente transmise Comisiei Nationale de Bacalaureat de catre Comisiile judetene sau Comisia de bacalaureat a Capitalei.Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat duminica, in cadrul unui comandament de vreme rea, ca scolile vor ramane inchise luni si marti, in urma codului portocaliu de frig si viscol emis de ANM. Ea a adaugat ca o intereseaza mai putin criticile care ii vor fi aduse dupa anuntarea acestei masuri."In primul rand ne intereseaza viata cetatenilor si sanatatea acestora si mai putin anumite critici care ar putea izvori din masurile pe care le vom lua. Eu prefer sa venim intotdeauna cu masuri de preventie. Prefer sa se spuna ca am fost usor-usor prea alertati decat sa numaram victime", a spus Firea.Se decaleaza si Bacalaureatul dupa ce Firea a inchis scolile de teama geruluiCapitala si 12 judete din sudul si estul tarii sunt, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol.Citeste si In atentia Ministerului Educatiei: Bacalaureat 2018 - solutia intrarii in legalitate ...citeste mai departe despre " Bacalaureat 2018: Ministerul Educatiei anunta reprogramarea probelor, dupa ce Firea a inchis scolile " pe Ziare.com