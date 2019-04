Badea (ASF): Educatia financiara reprezinta o componenta importanta a proiectului de dezvoltare a pietelor financiare non-bancare

'Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a organizat, in perioada 25 - 31 martie 2019, cu ocazia Global Money Week (GMW), o serie de actiuni si de evenimente destinate imbunatatirii gradului de educatie financiara la nivelul populatiei, inclusiv la nivelul elevilor si tinerilor.La activitatile desfasurate sub egida GMW au participat, la nivel national, aproximativ 6.000 de elevi, studenti si profesori.Educatia financiara reprezinta o prioritate strategica pentru ASF si o componenta importanta a proiectului de dezvoltare a pietelor financiare non-bancare asumat de Autoritate. Lectorii Autoritatii de Supraveghere Financiara sunt prezenti in scoli, in licee si in universitati.Am adus informatia foarte aproape de tineri, dar si de profesori. Autoritatea de Supraveghere Financiara a devenit un adevarat furnizor de programe de educatie financiara.Ne-am asumat acest rol si suntem extrem de determinati sa dezvoltam, in anii ce urmeaza, proiectele pe care le avem in acest domeniu", a afirmat Badea.Pe parcursul ultimei saptamani din luna martie, sub egida Global Money Week (GMW) au fost derulate mai multe sesiuni ale Programului de educatie financiara al ASF, in diferite scoli si licee, la care au participat, la nivel national, aproximativ 6.000 de elevi, studenti si profesori.Programul de educatie financiara initiat de ASF a debutat pe data de 25 martie, cu actiunea "Clopotelul suna la BVB!", cand a avut loc deschiderea bursei de catre ASF si BVB impreuna cu un grup de aproximativ 80 de elevi de la Scoala Superioara Comerciala "Nicolae Kretzulescu" din Bucuresti.Ulterior, elevii au participat la o activitate educativa desfasurata sub forma unui joc, avand ca scop intelegerea notiunilor privind bursa, a unor situatii economice ale societatilor si efectele acestora asupra evolutiei pretului actiunilor.O alta actiune intitulata "Autobuzul Educatiei" a beneficiat de participarea a 90 de elevi de la Scoala Superioara Comerciala "Nicolae Kretzulescu", Colegiul Economic "Virgil Madgearu" si Colegiul National "Iulia Hasdeu" din Bucuresti. In cadrul acestui demers a fost parcurs cu un autobuz un traseu in care au fost incluse obiective socio-culturale, precum si importante cladiri ale vietii financiare din Capitala. Pe parcursul traseului, reprezentantii ASF si ai Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) au sustinut prezentari privind pietele financiare non-bancare. Elevii au primit materiale care sa-i ajute la imbunatatirea gradului de educatie financiara.In plus, studentii de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi - Liga Studentilor Economisti din cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor au organizat impreuna cu ASF mai multe sesiuni de comunicari privind importanta educatiei financiare in mediul academic.Pe durata zilei de 26 martie, mai multi zeci de elevi de la Scoala Gimnaziala "Tudor Arghezi" din Bucuresti au participat la actiunea "Ne jucam si invatam!", in cadrul careia s-au derulat activitati educative non-formale, cu prezentarea de notiuni simple de educatie financiara. Totodata, a avut loc un concurs de dezbateri pe teme financiare non-bancare pentru liceeni, desfasurat sub coordonarea Asociatiei Romane de Dezbateri, Oratorie si Retorica (ARDOR) . Etapa finala a acestei competitii a avut loc la Scoala Superioara Comerciala "Nicolae Kretzulescu" din Bucuresti, iar in finala au participat 100 de persoane (doua echipe de elevi si public) . Castigatoare a fost desemnata, conform regulilor de debate, echipa de la Colegiul National "Mihai Viteazul" din Bucuresti. In luna martie s-au desfasurat competitii de debate atat in Oradea, cat si in Timisoara.Activitatile educative pe teme educatie financiara au continuat si in zilele urmatoare, cu participarea a 20 de prescolari de la Gradinita "Oaki" din Snagov, dar si in alte institutii de invatamant din Iasi, Oradea si Timisoara.De asemenea, 32 de profesori din liceele bucurestene au participat la un seminar de educatie financiara, organizat de ASF, cu scopul transmiterii de informatii aferente pietei financiare non-bancare, utile in dezvoltarea personala si a carierei. Seminarul a avut loc cu sustinerea Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.Pe data de 28 martie 2019, Autoritatea de Supraveghere Financiara a premiat, in cadrul Galei EduFin organizata la Cercul Militar National, cele mai bune actiuni si programe in domeniul educatiei financiare. La cea de-a treia editie a Galei EduFin au participat aproximativ 200 de reprezentanti ai entitatilor reglementate, ai asociatiilor de profesionisti si asociatiilor de consumatori, profesori, tineri, precum si reprezentanti ai mai multor institutii publice si ai societatii civile.La o zi distanta a fost organizata "Saptamana Portilor Deschise la ASF", eveniment la care aproximativ 60 de elevi de la scoli si licee din Bucuresti au vizitat sediul Autoritatii.Pe parcursul intregii saptamani GMW, peste 1.500 de elevi de la aproximativ 40 de scoli si licee din toata tara au vizitat sediile societatilor ce activeaza pe toate cele trei piete supravegheate de ASF - piata asigurarilor, piata pensiilor private si piata de capital.Pe lista actiunilor programate pe parcursul lunii martie sub egida GMW s-au mai regasit Laboratorul Academic si Programul "Sa vorbim despre piata financiara nebancara". Acesta din urma include, pentru anul scolar 2018 - 2019, un numar de 140 de unitati de invatamant din 31 de judete si Municipiul Bucuresti, iar numarul estimat al elevilor participanti se ridica la peste 18.000.ASF este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/ 2012 aprobata prin Legea 113/ 2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. Autoritatea contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.