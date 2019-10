Banca Comerciala Romana isi propune sa ofere cursuri de educatie financiara pentru 50.000 de romani

BCR sustine ca vine in ajutorul romanilor cu un program intens si variat cu activitati financiare pentru toate grupele de varste.Astfel, in octombrie, profesorii de educatie financiara a BCR vor sustine ateliere la nivel national, in fiecare zi a lunii, cu scopul de a-i ajuta pe romani sa-si inteleaga mai bine deciziile financiare. Pe langa atelierele de la sediile BCR, profesorii Scolii de Bani vor mai fi prezenti si in companii si institutii, unde vor sustine ateliere angajatilor, in universitati, licee si scoli, dar si in mai multe orase din tara cu caravana FLIP.In continuarea acestui demers, BCR lanseaza si provocarea online #31dayschallenge unde toti cei interesati de sfaturi financiare practice si utile se pot inscrie la un newsletter special pe scoaladebani.ro si vor primi zilnic cate un sfat financiar creat de profesorii BCR.Pentru a atrage atentia asupra nevoii de educatie financiara in Romania si pentru a anunta finalizarea Lunii Educatiei Financiare, pe 31 octombrie, de la ora 11:00, BCR anunta Ora educatiei financiare si ne invita pe fiecare dintre noi sa ne acordam un ragaz pentru a ne gandi la deciziile noastre bugetare si cum ne influenteaza acestea viata. Pe parcursul acestei ore, vor fi sustinute ateliere de educatie financiara simultan in intreaga tara. Toti cei care sunt interesati sa se alature proiectului si sa organizeze ateliere in scoala sau compania lor se pot inregistra direct pe website-ul programului sau pot trimite un email pe adresa scoaladebani@bcr.roConform comunicatului, prin toate activitatile desfasurate in cadrul programului Scoala de Bani, BCR intareste promisiunea de a fi un educator financiar responsabil pentru romani si vizeaza cresterea nivelului de educatie financiara in randul populatiei de toate varstele.BCR mentioneaza ca un studiu efectuat in Uniunea Europeana a plasat Romania pe ultimul loc in ceea ce priveste educatia financiara. Romanilor le lipsesc notiunile financiare de baza care i-ar ajuta sa isi administreze eficient bugetul personal, de aceea, astfel de cursuri gratuite reprezinta un prim pas in cresterea nivelului lor de educatie financiara."Este extrem de important sa avem educatie financiara pentru a ne putea indeplini visurile si a ne bucura de o calitate buna a vietii. Orice decizie financiara pe care o luam ne poate influenta modul de viata, de aceea trebuie sa constientizam pe ce se duc banii nostri si ce am putea face mai bine pentru a-i gestiona responsabil. Educatia financiara este o nevoie a romanilor, tocmai de aceea, prin toate actiunile pe care le intreprindem prin programul Scoala de Bani, vrem sa facem o schimbare in bine in vietile tuturor celor interesati", spune Nicoleta Deliu, coordonatoarea programului Scoala de Bani.Scoala de Bani este cel mai amplu program de educatie financiara din Romania. In ultimii trei ani, peste 1.000 de angajati ai BCR au devenit, in mod voluntar, profesori de educatie financiara si au reusit sa ofere astfel de cursuri gratuite catre aproximativ 320.000 de romani - copii, tineri si adulti. Cei interesati se pot inscrie la cursuri prin completarea formularului disponibil pe www.scoaladebani.ro, dar si in sucursalele judetene BCR.Toate studiile desfasurate in ultimii doi ani, indiferent de sursa, arata ca romanii se afla pe ultimul loc la educatie financiara in Europa. Ultimul studiu realizat de Banca Mondiala la nivelul Uniunii Europene si prezentat in cadrul celei de a doua editii a European Money Week din 2018 a plasat Romania pe ultimul loc din 127 de tari calificate ca raspunsuri, cu un procentaj de 22%, in conditiile unei medii europene de 55%.