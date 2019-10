Bataia de joc de la Ministerul Educatiei si minciunile lui Dancila: Cum a omorat guvernul proiectul celor 250 de lei pentru rechizite

Apoi ar mai fi de analizat si calitatea celor care au fost ministri, dar si fondurile alocate doar pentru a fi mai apoi taiate. Promisiunea nu costa nimic, doar hartia si salariile celor care o mazgalesc. Asta a fost strategia guvernelor PSD-ALDE de la inceput: promitem ca sa putem bugeta, ca apoi sa spunem ca nu s-a putut si realocam banii la pensii, salarii si primari.Unul dintre programele care a suferit aceasta soarta a fost "Merg la scoala" prin care erau alocati 250 de lei sub forma de vouchere pentru fiecare elev din ciclurile primar, gimnazial, profesional si liceal.El a fost inclus inca de la inceput in bugetul pe 2019, aprobat ulterior in Parlament, fiind folosit in toate declaratiile oficialilor din PSD si ALDE pentru a se lauda ca au marit bugetul educatiei cu 47% fata de anul precedent.Dancila, de la pareri de rau la "parintii au spus ca n-au nevoie de bani de la stat"La sfarsitul lunii iulie, proiectul de hotarare era pus in dezbatere publica de Ministerul Educatiei. Programul prevedea ca fiecare elev din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional de stat sa primeasca 250 de lei in 5 vouchere a cate 50 de lei.Parintii puteau cumpara cu ele "echipament sportiv, carte scolara (manuale scolare, auxiliare didactice, literatura obligatorie prevazuta in bibliografia programelor scolare, atlase, dictionare) si rechizite, in anul scolar 2019-2020". Era interzis sa le vanda sau sa cumpere altceva si nici nu se putea primi rest la aceste vouchere.Insa, dupa doar o saptamana, proiectul a fost retras de pe site-ul institutiei fara niciun fel de explicatie si fara sa fie anuntat public.Cam in aceeasi zi era demisa din fruntea Ministerului si Ecaterina Andronescu, iar peste alte 10 zile Viorica Dancila avea sa anunte, din fruntea Guvernului, ca la rectificarea bugetara taie de la Educatie un miliard de lei."Reducerea de aproximativ 1 miliard de lei a bugetului Ministerului Educatiei se refera in principal la programul 'Merg la scoala', care din pacate nu a fost pregatit pentru a putea fi finantat si implementat pana la sfarsitul acestui an. De asemenea, sunt reanalizate cheltuielile de personal, care au fost supraestimate initial", a ...citeste mai departe despre " Bataia de joc de la Ministerul Educatiei si minciunile lui Dancila: Cum a omorat guvernul proiectul celor 250 de lei pentru rechizite " pe Ziare.com