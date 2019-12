Carti in engleza pentru copii - cea mai buna modalitate de dezvoltare

Cartile pentru copii - cum contribuie la dezvoltarea intelectuala a celor mici?

Fiecare carte pentru copii , in engleza sau in limba romana, reprezinta o lume cu totul noua, in care tot necunoscutul este fascinant si educativ. De altfel, acesta este si rolul cartilor pentru copii - sa le dezvolte micutilor capacitatile intelectuale, imaginatia, vocabularul si creativitatea.Daca mai adaugam, la toate acestea, si un text intr-o limba straina, atunci avantajele sunt si mai mari, caci invatarea unei limbi de circulatie internationala, cum este, de exemplu, engleza, le va fi utila pe tot parcursul vietii.Daca ai sa-i intrebi pe adulti acum daca s-ar mai intoarce in perioada copilariei, cei mai multi ar raspunde cu un DA hotarat, entuziast sau chiar nostalgic. Daca le-am adresa, in continuare, intrebarea referitoare la motivele pentru care ar face asta, unul dintre cele mai populare argumente invocate ar fi probabil timpul liber pe care l-ar avea pentru lectura, dar si capacitatea de a absorbi, precum un burete, orice informatie descoperita in cartile citite.Pentru copiii din ziua de astazi, altele sunt insa interesele. Intr-o lume in care tehnologia este mult prea prezenta in vietile celor mici, cartile pot parea neinteresante, mai ales ca acestea pot fi accesibile si pe tableta care, prin fascinantul mecanism de scroll si touchscreen, ii acapareaza intru totul.Psihologii atrag si ei atentia asupra timpului pe care il petrec copiii in fata monitoarelor sau ecranelor, care depaseste, de cele mai multe ori, timpul mediu recomandat.Revenind la utilitatea si necesitatea cartilor, trebuie sa le aducem in atentie parintilor importanta introducerii acestora in viata si activitatile celor mici.Lectura cartilor reale are un impact mult mai mare asupra celui mic, punandu-i mai mult creativitatea si imaginatia la incercare. Asa cum spunea Sun Tzu, autorul cartii: "Can you imagine what would I do If I could do all I can?".Mai mult decat atat, cititul cartilor reale va avea efecte mult mai de impact, caci cel mic va fi atent la continutul propriu-zis al textului, nu la culorile ecranului sau la modul in care acesta reactioneaza la atingere.De fapt, cel mai mare avantaj pe care il are lectura unei carti la varste fragede este dat de faptul ca cei mici sunt nevoiti sa isi foloseasca imaginatia in scopul crearii unor imagini si conexiuni proprii, putand asimila, in acelasi timp, noi cuvinte si expresii.Nu exista o alta metoda mai potrivita de a stimula imaginatia celor mici decat lectura. Transpunerea intr-o lume abstracta, imaginara, este diferita fata de cea in lumea unui film, de exemplu. Este mai profunda si mai palpitanta.Cartile in engleza au un impact si mai mare asupra dezvoltarii celor mici, in primul rand, pentru ca vorbim despre invatarea unei limbi straine intr-o maniera distractiva si, in al doilea rand, pentru ca stimuleaza si memoria, micutii retinand denumirile obiectelor, animalelor sau a culorilor in engleza.Pentru ca cei mici sa poata invata corect limba engleza, cartile pe care parintii le ofera trebuie sa fie corect traduse.