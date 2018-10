Cel mai mare eveniment educational din Europa de Sud si de Est ajunge in weekend in Bucuresti

Peste jumatate din universitatile de stat din Marea Britanie vor fi prezente la RIUF in aceasta toamna

Peste 7.000 de programe de studiu in peste 30 domenii de activitate in 15 tari

Consiliere educationala si de orientare in cariera gratuita in timpul evenimentului

RIUF YouForum, conferinta dedicata 100% elevilor si studentilor

Pestesunt pregatite sa raspunda la intrebarile legate de programele de studiu (licenta, masterat, MBA, doctorat) din tara si din strainatate.La RIUF vor fi prezente 50 de universitati din Marea Britanie siprecumIn acest weekend, vizitatorii vor gasi la cel mai mare eveniment educational din Europa de Sud si de Est pestede activitate precum inginerie, arte, business, marketing, IT&Computer Science, management hotelier, drept, medicina, arhitectura.Printre universitatile prezente la RIUF se numara si University of Birmingham cu circa 26.000 de studenti. Cele mai cautate programe de master ale institutiei se numara cel de Cooperare, conflict si probleme de securitate si cel de Politica Economica Internationala. La nivel de doctorat, universitatea are cinci programe generale: Arta si Drept, Inginerie si Stinte, Stiinte ale Naturii, Medicina si Medicina Dentara si Stiinte Sociale.Mai bine devor oferi informatii despre programele de licenta, masterat si doctotrat. Radboud University, de exemplu, va oferi informatii despre 12 programe de studiu la nivel licenta si peste 35 de master in limba engleza.Pe langa gama variata de universitati prezente, la RIUF poti interactiona cu organizatiile orientate catre programele de dezvoltare personala, profesionala si orientare in cariera sau care ofera cursuri de limbi straine.Astfel, pe langa consilierea educationala, targul international de universitati ofera tinerilor romani o experienta completa si o imagine de ansamblu asupra parcursului lor profesional.Mai mult, cei care se inscriu si participa la RIUF, vor primi dupa eveniment o oferta educationala personalizata in functie de tarile si domeniile de interes ale acestora. RIUF YouForum ii ajuta pe cei prezenti la eveniment sa afle ce cariera sau program de studiu li se potriveste, inspirandu-se de la oamenii din echipele celor mai cunoscute si apreciate branduri romanesti si interactionand direct cu reprezentantii celor mai cautate universitati din Romania si din strainatate.sunt doar o parte dintre cei peste 35 de invitati din Romania si din strainatate pe care ii vor cunoaste cei prezenti ladespre cum iti construiesti un CV creativ, IT&gaming, business, social media, DJing, gaming;despre cum iti poti alege facultatea potrivita, avantajele voluntariatului, creative thinking, learning versus doing;prezente la RIUF-The Romanian International University Fair.La RIUF afli tot ce trebuie sa stii legat de studiile in Romania sau in strainatate si descoperi ca este mult mai usor decat crezi sa studiezi unde vrei.Inregistreaza-te pe www.riuf.ro si vino in Bucuresti, pe 6-7 octombrie, la Sala Palatului, Cluj Napoca- 9 octombrie, Iasi- 11 octombrie sau Constanta pe 13 octombrie.EDUCATIVA este un grup de organizatii non-guvernamentale si companii ce dezvolta produse si servicii educationale care ajuta tinerii romani in identificarea si fructificarea oportunitatilor de dezvoltare personala.Printre programele EDUCATIVA se numara serviciile de consiliere educationala EDMUNDO, UNIVERSALIO si EDMERICA, serviciul de recrutare Reviro si platforma centralizata de inscriere la universitati din Romania, AdmitereOnline.ro.