Cel mai mare targ de universitati din Europa de Sud si Est aduce in Romania reprezentanti din 18 tari la o noua editie RIUF

Cel mai mare targ international de universitati din Sudul si Estul Europei aduce in atentia vizitatorilor informatii despre programe de studiu de la peste 100 de universitati si institutii educationale din 18 tari.In plus, cei interesati de alternativele educationale pot participa la cea de-a patra editie RIUF YouForum, singura conferinta dedicata 100% dezvoltarii personale si orientarii in cariera pentru elevi si studenti.Universitati din Italia, Grecia, Italia, Singapore, Suedia sau Norvegia pe 17-18 martie, la Sala PalatuluiCea de-a 22-a editie RIUF aduce pentru vizitatori cel mai mare numar de tari reprezentate la un eveniment educational din Romania.Pe 17-18 martie acestia vor putea afla informatii in premiera despre programe de studiu, taxe, burse sau oportunitati de dezvoltare direct de la cele peste 100 de universitati si institutii educationale din 18 tari precum Italia, Germania, Grecia, Belgia, SUA, Elvetia sau Franta.Cei interesati sa studieze in tarile nordice vor avea ocazia sa afle detalii despre sistemul gratuit de educatie din Danemarca, Norvegia si Suedia direct de la reprezentantii universitatilor prezente la RIUF.Marea Britanie si Olanda raman in continuare in preferintele tinerilor romani, acestia avand posibilitatea sa interactioneze si in acest an cu reprezentantii universitatilor de top.Programe de studiu de la nivel licenta, masterat si doctorat din design, drept, business, marketing sau IT si oportunitati de finantare pentru acesteaUniversitatile prezente la RIUF pun la dispozitia participantilor peste 8.000 de programe de studiu de licenta, masterat si doctorat din peste 15 domenii de activitate precum industrii creative, drept, business, medicina, IT sau stiinte sociale.In plus, cei prezenti la eveniment pot afla detalii despre sursele de finantare si bursele pe care le pot obtine ca studenti internationali atat pentru programele de licenta precum si cele de masterat.Pe parcursul celor doua zile de eveniment, tinerii pot beneficia de consiliere gratuita si pot participa la cea de-a patra editie a conferintei RIUF YouForum, unde vor avea la dispozitie sesiuni de discutii, ateliere practice si prezentari ale universitatilor din Romania si din strainatate.Mai mult, vor putea sa se inspire din experientele celor peste 45 de invitati din diferite domenii de activitate din Romania, printre care se numara si George Andreescu (Gojira), Adrian Titieni (actor), Bogdan Badea (eJOBS), Karin Budrugeac (Ideo Ideis), David Timis (Google).Inscrierile se pot face pe www.riuf.ro , cel mai mare targ de universitati avand loc pe 17-18 martie la Sala Palatului din Bucuresti.Ajuns la cea de-a 22-a editie, RIUF mai are loc in aceasta primavara pe 20 martie la Cluj-Napoca, la Sala Polivalenta, pe 22 martie la Iasi, la Palas Congress Hall si pe 24 martie la Brasov, la Brasov Business Park.