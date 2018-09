Cele mai bune scoli internationale din Bucuresti

Cum sa alegeti scoala internationala potrivita pentru copiii dumneavoastra

Cele mai prestigioase scoli internationale din Bucuresti

1. Cambridge School of Bucharest

2. American School of Bucharest

3. Lycee Francais Anna de Noailles

4. Scoala Germana Herman Oberth

5. British School of Buchares

Acest oras multicultural si cosmopolit a inteles rapid nevoia dumneavoastra de a va aduce intreaga familie alaturi si de a le asigura copiilor o educatie adecvata, fie in limba materna, fie intr-o limba de circulatie internationala.Echipa Cronoscar va este alaturi nu doar cu oferte atractive pentru masini de inchiriat in Bucuresti, ci si cu sfaturi utile pentru adaptarea la noul oras de adoptie.Bucuresti este un oras cu o istorie de peste 500 de ani, insa in ultimii ani a cunoscut o extindere rapida in zona de nord - Pipera. Aici se afla numeroase sedii de companii multinationale si cartiere rezidentiale noi.De aceea, multe scoli internationale au ales aceasta zona pentru a le fi cat mai aproape copiilor angajatilor expati. Acesta este si motivul pentru care Cronoscar are un birou de rent a car in Otopeni , in incinta Aeroportului Henri Coanda.Dorim sa va asiguram un mijloc de transport din clipa in care aterizati in Romania si incepeti sa cautati o scoala adecvata pentru copiii dumneavoastra.In Bucuresti veti gasi numeroase gradinite, scoli si licee particulare, unele cu predare in limbi straine. Insa numai cateva indeplinesc toate conditiile de acreditare internationala, pentru ca studiile copiilor dumneavoastra sa fie echivalate automat cand va intoarceti acasa.Spre deosebire de alte scoli internationale, aceasta prestigioasa unitate de invatamant se afla in centrul Capitalei, pe Calea Dorobanti, intr-o vila superba in stil englezesc.Cursurile de la clasa 1 la clasa a 12-a sunt structurate conform planului de invatamant din Marea Britanie si acreditate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar.Pentru a ajunge la sediul scolii, dupa ce ati preluat masina de la centrul de inchirieri auto aeroport Otopeni al Cronoscar, conduceti pe DN1 pana la intrarea in Bucuresti si urmati semnele de circulatie spre centrul orasului.Daca preferati o educatie in stil american pentru copiii dumneavoastra, American School of Bucharest este o alegere excelenta. Scoala este situata pe Bulevardul Pipera, in aproprierea zonei de business unde, cel mai probabil, va veti desfasura activitatea.ASB a fost infiintata la initiativa Ambasadei SUA pentru a oferi un mediu educational similar cu cel de acasa copiilor angajatilor expati americani, insa este deschisa elevilor de orice nationalitate. ASB consta din gradinita, scoala primara si liceu.Dupa ce ati programat vizita in avans, puteti porni cu masina preluata de la biroul Cronoscar de inchirieri auto in Otopeni si veti ajunge in scurt timp la destinatie, scoala fiind situata in aproprierea Aeroportului Henri Coanda.Pentru vorbitorii de limba franceza, Liceul francez Anna de Noailles este alegerea perfecta pentru educatia copiilor. Situat pe Soseaua Bucuresti-Ploiesti (autostrada de acces spre biroul de inchirieri auto Bucuresti al Cronoscar de langa aeroport), liceul in limba franceza are o lunga istorie in Romania.Deschis sub denumirea Ecole Francaise de Bucharest inca din anul 1920, unitatea de invatamant a trecut prin numeroase modificari de statut si a devenit, in final, Liceul Anna de Noailles in anul 1988.Criteriile de acceptare se bazeaza pe performantele scolare ale elevilor in cadrul cursurilor primare. Desi initial accepta doar elevi de nationalitate franceza, Lycee Francais Anna de Noailles accepta in prezent copii de orice nationalitate care cunosc limba franceza la nivel avansat.Pentru expatii din Germania, Scoala Germana Herman Oberth este solutia pentru educatia copiilor, de la gradinita pana la terminarea liceului, in conformitate cu planul de invatamant din tara de origine.Scoala Germana Herman Oberth este situata pe Bulevardul Pipera, in aproprierea unui complex rezidential si a sediilor mai multor companii multinationale. De asemenea, scoala se afla aproape de Padurea Baneasa, de Gradina Zoologica si de alte scoli internationale de prestigiu: Mark Twain International School si British School of Bucharest.Ne incheiem lista de recomandari cu British School of Bucharest. Aceasta scoala internationala cu predare in limba engleza se afla in zona de dezvoltare rezidentiala si de business Pipera-Tunari.De la centrul de rent a car in aeroport al Cronoscar, veti ajunge in mai putin de o ora pentru vizita programata la scoala si veti putea descoperi in apropriere si cateva complexe rezidentiale recomandate pentru expati.