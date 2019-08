Cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le pui la punct inainte de plecarea copilului la facultate

Unde va locui proaspatul student

Cum se va descurca copilul tau cu banii

Purtati o discutie sincera si deschisa

Invata-l sa se descurce pe cont propriu

Pentru copii, plecarea la facultate reprezinta un prim pas spre maturitate, spre asumarea unor responsabilitati si invatarea unor lectii importante despre ce inseamna sa fii independent.Pe de alta parte, parintii se pot confrunta cu sentimentul de casa goala, cu grija de a nu mai sti totul despre viata copilului lor, precum si cu toate grijile legate de cum sa faca astfel incat acestuia sa nu ii lipseasca nimic si sa aiba suficient timp si energie pentru a se concentra asupra studiilor.De aceea, este important pentru orice parinte sa isi puna la punct o lista cu lucruri de rezolvat inainte de plecarea copilului la facultate, astfel incat tranzitia sa fie cat mai usoara de ambele parti:Locurile in caminele publice din campusurile facultatilor sunt limitate, iar in multe cazuri prioritate au studentii din anii mai mari, in baza rezultatelor academice obtinute in anul precedent. Este lesne de inteles de ce, pentru studentii aflati in primul an, este foarte dificil sa prinda un loc in camin.In plus, conditiile din caminele facultatilor pot fi de-a dreptul dezastruoase. Camerele care arata ca acum 20 de ani, problema mizeriei, a toaletelor si dusurilor comune, a "musafirilor" nepoftiti care nu pleaca nici dupa dezinsectie - toate acestea pot avea o influenta negativa asupra vietii de student.Putine campusuri universitare sunt puse la punct asa cum ar trebui, cu facilitati pentru studenti, care sa aiba acces la cantina, la biblioteca, sali de lectura, sali de sport sau clinica medicala, asa cum se intampla in tarile din vestul Europei sau in SUA.Din aceste motive, tot mai multi studenti si parintii lor se orienteaza spre cele mai moderne camine private din Bucuresti , unde conditiile sunt impecabile, iar copiii au ocazia sa locuiasca in camere moderne, intr-un campus din care sa nu le lipseasca niciuna dintre facilitatile de mai sus.Astfel, studentii se pot concentra si asupra invatatului, dar nu le va lipsi nici oportunitatea de a se distra si a se bucura din plin de anii studentiei.Stabileste impreuna cu copilul tau o suma de bani lunara sau saptamanala, inainte de a incepe facultatea, dupa ce ati analizat care ar fi principalele costuri. Ai grija sa incluzi aici si cheltuielile cu manualele si toate rechizitele de care are nevoie la facultate, precum si plata lunara a chiriei.Este important ca suma asupra careia cadeti de acord sa fie una rezonabila, care sa ii permita copilului tau sa isi asigure cheltuielile zilnice cu hrana si transportul, dar sa isi permita si sa iasa impreuna cu colegii din cand in cand.Daca posibilitatile tale financiare nu sunt suficient de mari incat sa acopere toate aceste costuri, poti cadea de acord cu copilul tau sa obtina un job part-time si sa isi castige astfel banii de distractie.Copilul tau trebuie sa aiba incredere sa iti povesteasca despre orice situatie dificila in care s-ar putea afla pe viitor si sa stie ca nu il vei certa sau judeca, indiferent ce s-ar intampla.Explica-i pe indelete ca esti constient ca de acum incolo este un adult si ca il vei trata ca atare, dar ca acest lucru nu inseamna ca nu poate apela la tine ori de cate ori are nevoie. O discutie sincera si deschisa cu copilul tau, inainte ca el sa plece la facultate, poate face minuni pentru relatia pe care o veti avea de acum incolo si pentru modul in care veti comunica.Primul instict al oricarui parinte atunci cand copilul lor se confrunta cu o problema sau cu un obstacol este sa ii sara in ajutor. Insa trebuie sa fii constient ca de acum incolo nu vei putea interveni de fiecare data cand se intampla ceva si este esential ca copilul tau sa poata lua decizii singur si sa invete singur sa rezolve unele probleme.Incurajeaza-l sa apeleze la tine pentru un sfat sau daca se intampla ceva grav, dar abtine-te de la a interveni in orice situatie si lasa-i suficienta libertate pentru a decide singur cum vrea sa gestioneze un moment mai delicat.