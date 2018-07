Cele mai mici si cele mai mari taxe de studiu la universitatile din Bucuresti

Cea mai scumpa facultate din Romania este cea de Film din cadrul Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica "Ion Luca Caragiale" din Bucuresti, taxa de scolarizare anuala fiind de 19.100 lei, in timp ce la Facultatea de Teatru, din cadrul aceleasi institutii de invatamant, taxa este de 60.000 de lei.Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti are taxe de scolarizare cuprinse intre 6.000 si 9.000 de lei, cea mai mare fiind la Facultatile de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie. Cea mai scazuta taxa de la aceasta institutie este la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala.Universitatea din Bucuresti are taxe de scolarizare cuprinse intre 2.500 lei si 4.000 lei pe an pentru cursurile la zi. Cea mai scumpa facultate este cea de Matematica si Informatica, unde studentii de la licenta vor achita 4.000 de lei anual. La polul opus se afla Facultatea de Teologie Romano-Catolica, unde taxa de scolarizare este de 2.500 de lei.La Universitatea Politehnica Bucuresti, taxa anuala este de 4.000 de lei pentru facultatile incluse in program, cu exceptia specialitatii de Inginerie in limbi straine, unde costul este de 4.500 lei pe an.La Universitatea "Titu Maiorescu", institutie de invatamant particulara, cea mai mare taxa este de 4.000 de euro (n.r. -18.600 lei) pentru studiul la Facultatea de Medicina, in timp ce restul facultatilor, precum Administrarea Afacerilor sau Finante in Banci, au taxe anuale de 540 de euro (n.r. - 2.500 lei).La Universitatea "Nicolae Titulescu", taxele sunt de 2.000 de lei pentru toate facultatile inscrise in program, printre care: Facultatea de Drept, Facultatea de Stiinte Economice si Facultatea de Stiinte Sociale si Administrative.In schimb, la Universitatea Romano-Americana, studentii trebuie sa plateasca 900 de euro, adica 4.200 de lei pentru a studia la specializarile in limba romana. Pentru studentii care aleg facultati cu predare exclusiva in limba engleza, taxa de scolarizare este de 2.200 de euro, adica 10.200 de lei.La Universitatea Hyperion, taxele sunt intre 2.000 si 6.000 de lei. La Facultatea de Fizica, taxa este de 2.000 de lei, spre exemplu, in timp ce la specia ...citeste mai departe despre " Cele mai mici si cele mai mari taxe de studiu la universitatile din Bucuresti " pe Ziare.com