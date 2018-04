Cine coreleaza educatia cu piata muncii? Statul sau piata libera?

De aceea, Guvernul a decis sa reduca drastic numarul de locuri alocate stiintelor umaniste. Problema Ministerului Educatiei este insa ca a redus locuri exact de la Universitatile de top, asa cum sunt Universitatea din Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai si Universitatea din Iasi.Marile universitati vor da in judecata Ministerul Educatiei. Pentru 2018-2019, s-au taiat locuri de la universitati de prestigiu si s-au dat la "noii boieri medievali ai invatamantului". Miza sunt baniiArgumentul Guvernului a fost acela ca incearca astfel sa coreleze cererea de pe piata muncii cu sistemul educational romanesc.Tema este corecta si reprezinta o problema majora pentru Romania. Suntem insa in situatia in care cei care au stricat timp de 30 de ani sistemul de educatie vin astazi sa ne spuna cum vor rezolva problema. Facand aceleasi greseli.PSD este partidul care a afectat pentru decenii piata muncii din Romania, atunci cand a decis sa desfiinteze scolile de arte si meserii, asa numitele scoli profesionale. De aceea, astazi exista un deficit urias de "meseriasi" pe piata muncii din Romania, caci aici adaugam si exodul romanilor pe piata muncii in Uniunea Europeana.Cred insa ca plecam de la o premiza gresita. Desi am reusit sa identificam problema, consideram ca o putem rezolva facand aceleasi greseli ca si pana acum. Mai clar. Admitem ca o mana de birocrati din Ministerul Educatiei nu pot inlocui piata libera. Ba chiar recunoastem faptul ca esecul acestora este unul constant, de aproape trei decenii. Cum rezolvam problema? Simplu: decidem ca birocratii de astazi din Ministerul Educatiei (sunt aceeasi de "ieri", sa nu ne facem iluzii) vor decide care sunt necesitatile de pe piata muncii.Evident, singurii care nu au fost parte a dezbaterii si nu vor fi nici de acum inainte sunt chiar antreprenorii romani!Tocmai de aceea avem in continuare pe masa politici educationale prezentate ca fiind inovatoare, dar care in realitate nu au nicio legatura cu realitatea. Exemplu clar, ni se spune ca vor sa creasca finantarea catre stiintele ingineresti, deoarece ar exista aici un decalaj fata de media europeana. Doar ca supriza. Media europeana este undeva la 13.9%, in timp ce media romaneasca este la peste 17 procente.Nu incer ...citeste mai departe despre " Cine coreleaza educatia cu piata muncii? Statul sau piata libera? " pe Ziare.com