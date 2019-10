"49,72 pagini, reprezentand 23,45% din cele 212 pagini propriu-zise ale tezei de doctorat, respectiv 49,72% din cele 100 de pagini supuse analizei, sunt expresia unui caz de plagiat, asa cum este acesta definit de prevederile Legii 206/2004 aplicabile la data sustinerii publice a tezei de doctorat", se arata in raportul Comisiei de Etica a ASE.Decizia de plagiat a fost luata in data de 26 iulie 2019 de catre toti cei 11 membri prezenti, insa abia la finalul saptamanii trecute a fost facuta publica pe site-ul ASE, conform PressOne.Desi a fost invitat in fata Comisiei de Etica pentru a-si sustine pozitia fata de acuzatiile aduse si pentru a se apara, fostul consilier al premierului Dancila nu s-a prezentat.PressOne relata in luna februarie ca Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila, a plagiat mai mult de jumatate din teza de doctorat pe care a sustinut-o in 2008 la Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori (FFABBV) din cadrul Academiei de Stiinte Economice din Bucuresti. Consilierul premierului, Darius Valcov, a respins acuzatiile, afirmand ca este vorba despre o actiune de decredibilizare a sa la a carei origine ar fi " o parte din cei 19.000 de angajati ai SRI " inclusiv "acoperitii".In 28 februarie, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) anunta ca a admis sesizarea referitoare la teza de doctorat a consilierului de stat Darius Valcov si ca urmeaza sa o analizeze. ...citeste mai departe despre " Comisia de Etica a ASE a decis ca Darius Valcov si-a plagiat teza de doctorat. Rectorul propune retragerea titlului " pe Ziare.com