Control ANPC la chioscurile din scolile din Bucuresti: 85% au fost sanctionate, alimente expirate de un an

A constatat ca niciuna dintre aceste unitati comerciale nu oferea fructe spre vanzare, iar 85% din chioscurile verificate au fost sanctionate, potrivit informatiilor date publicitatii miercuri de conducerea ANPC."In perioada 19-21 februarie, ANPC, in baza unui parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, a efectuat actiuni de control in chioscurile si cantinele din incinta unitatilor scolare.Astfel, au fost desfasurate 49 de actiuni de control la agentii economici, in baza carora s-au aplicat 42 de sanctiuni, in valoare totala de 333.000 de lei.S-au aplicat 12 avertismente. Discutam de sanctionarea a 85% dintre agentii economici verificati, ceea ce, din punctul meu de vedere, este un procent foarte mare.Ca parinte, acest lucru mi se pare extrem de grav, ca 85% din agentii economici care desfasoara activitatea in incinta unitatilor scolare sa fie sanctionati", a explicat vicepresedintele ANPC, Valentina Veronica Mitran-Piticu, intr-o conferinta de presa.Aceasta a precizat ca intr-o cantina din una din unitatile scolare bucurestene controlate au fost descoperite alimente congelate expirate de un an, iar altele nu erau recomandate consumului de catre prescolari si scolari sau mediul de pastrare era inadecvat."In urma acestei actiuni de control, doar pe Municipiul Bucuresti, s-au retras de la comercializare 605 kilograme de alimente neconforme si 822 de kilograme de sucuri, care sigur ajungeau in stomacul copiilor nostri.Produsele retinute de la comercializare erau dintre cele nerecomandate consumului de catre prescolari si scolari, si aveau diverse probleme: durata valabilitatii expirata, etichetare neconforma, eticheta lipsa, eticheta in alta limba sau pur si simplu mediul de pastrare era inadecvat sau temperatura la care produsul era pastrat era inadecvata. La Cantemir-Voda, am retras de la comercializare produsele care erau neconforme sau inadecvate consumului scolarilor si prescolarilor, si la I.C. Bratianu am dispus inchiderea cantinei, care avea foarte multe deficiente, de la igiena precara pana la alimente aflate in congelatorul respectivei unitati cu durata expirata de un an", a adaugat vicepresedintele ANPC.Directorul general din ANPC, Paul Anghel, a precizat ca niciunul din chioscurile controlate nu oferea spre vanzare fruc ...citeste mai departe despre " Control ANPC la chioscurile din scolile din Bucuresti: 85% au fost sanctionate, alimente expirate de un an " pe Ziare.com