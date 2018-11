Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr.509/2006, in sensul modificarii sursei de finantare, precum si al stabilirii unor reguli privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din invatamantul primar de stat, privat si confesional.Achizitionarea mierii poliflore, transportul si distributia acesteia la unitatile de invatamant pot fi contractate si de catre consiliile judetene, respectiv de catre consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu asistenta directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform proiectului de lege.De altfel, initiativa legislativa prevede ca "resursele financiare necesare implementarii prezentei legi se asigura prin transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale ale judetelor, respectiv bugetul local al municipiului Bucuresti, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale".De asemenea, proiectul stipuleaza ca "mierea poliflora destinata consumului pentru prescolari si elevii din invatamantul primar de stat, privat si confesional va fi ambalata in borcane de 250 ml, cu capac de culoare verde, marcat cu holograma care atesta calitatea, si va proveni exclusiv din stupinele autorizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si achizitionata din lantul scurt de aprovizionare. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor verifica periodic calitatea mierii acordate in acest program"Proiectul de lege a fost adoptat pe 20 martie de Senat, in calitate de prima camera decizionala, asa ca acum merge la Cotroceni pentru promulgare.Vezi si Elevii ar putea primi miere la scoala - iata cand devine periculoasa pentru ei ...citeste mai departe despre " Copiii de gradinita si pana in clasa a IV-a vor primi miere de albine la scoala " pe Ziare.com