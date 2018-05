Cum afecteaza GDPR afisarea notelor la Evaluarea Nationala si Bacalaureat si cat de pregatite sunt scolile de aplicarea noilor reguli privind protectia datelor

Cu toate acestea, la cererea scrisa a parintilor si elevilor, rezultatele la examene ar putea fi anonomizate.Activitatea la clasa si modul de afisare a notelor obtinute de elevi la examenele nationale nu se vor modifica in mod radical, dupa intrarea in vigoare a GDPR. Iata de ce."Datele scolare nu intra in categoria datelor personale si pot fi facute publice la nivelul clasei si al consiliului profesoral al clasei, precum si la nivelul parintilor. In caz extrem, aceste date pot fi transmise prin intermediul carnetului de elev", se arata intr-un raspuns formulat de MEN pentru Ziare.com.In acest context, se vor putea afisa in continuare si notele obtinute de elevi la examenele de evaluare nationala. La cererea scrisa a parintilor si elevilor, insa, aceste date ar putea fi anonimizate. Mai exact, potrivit MEN:"In cadrul unei intalniri organizate de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) au fost enuntate activitatile relevante ale MEN aflate sub incidenta Regulamentului (UE) 2016/679.Concluziile intalnirii clarifica aspectul 'anonimizarii' candidatilor la examenele si concursurile nationale, in sensul ca se pastreaza principiul transparentei in conditiile minimizarii informatiilor, respectiv folosirea numelui si prenumelui candidatilor pe listele afisate.Elevii/candidatii la examenele nationale pot solicita in scris anonimizarea rezultatelor obtinute. Pana in prezent, fluxul cererilor de anonimizare a notelor de pe site-urile gestionate de MEN este relativ redus", a transmis MEN pentru Ziare.com.De fapt, potrivit informatiilor furnizate de Biroul de Presa al MEN pentru Ziare.com, pe listele cu rezultate la examenele nationale se vor afisa: numele si prenumele elevului, clasa din care provine acesta si nota obtinuta.Practic, GDPR va aduce o limitare a utilizarii CNP-urilor elevilor in scop de identificare, dar nu va influenta aproape in niciun fel afisarea rezultatelor.Scolile, luate pe nepragatite de intrarea in vigoare a GDRPIntr-o solicitare formulata in urma cu o luna, Ziare.com a solicitat MEN sa ne comunice in ce mod se pregatesc unitatile de invatamant pentru a face fata noilor exigente in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal.Printre altele, am solic ...citeste mai departe despre " Cum afecteaza GDPR afisarea notelor la Evaluarea Nationala si Bacalaureat si cat de pregatite sunt scolile de aplicarea noilor reguli privind protectia datelor " pe Ziare.com