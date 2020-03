Cum se desfasoara lectiile online intr-o scoala privata complet digitalizata din Romania

Astfel, copiii stau acasa, dar pot fi prezenti la cursuri, conform orarului obisnuit al scolii: se intalnesc cu colegii si cu profesorii lor prin intermediul videoconferintelor organizate pe Google Meet, primesc teste pe Google Forms si afla pe loc nota, invata geometrie cu GeoGebra sau simuleaza experimente chimice, in Chemistry Lab.Aceste aplicatii, dar si altele din G Suite, precum Google Classroom, Google Slides sau Google Jamboard, sunt instalate pe Chromebook-urile personale ale elevilor si ajuta la parcurgerea materiei intr-un mod eficient, direct din propria locuinta."Pornita din dorinta de a oferi elevilor conditii de invatare la standarde internationale, digitalizarea isi dovedeste eficienta in aceste momente de criza, cand nu doar predarea, ci si evaluarea, pot fi sustinute online, conform calendarului national, in asa fel incat copiii sa beneficieze de parcurgerea materiei in cele mai bune conditii", spune Ioana Necula, fondator Genesis College.Scoala are o digitalizare completa 1:1, adica toti elevii, incepand de la clasa pregatitoare pana la cei de liceu, au Chromebook-uri pe care isi desfasoara activitatea. Astfel, lectiile sunt mai distractive si mai interactive, iar elevii au acces instant la toate informatiile prezentate la ore si la activitatile propuse, dar si la notele obtinute in urma evaluarilor.Acest mod de predare este util si pentru cadrele didactice. Secventele unei lectii pot fi parcurse complet, cu ajutorul resurselor online, incepand de la captarea atentiei si reactualizarea cunostintelor anterioare, pana la transmiterea noilor continuturi si consolidarea acestora.Feedbackul se ofera constant, in timp real, asigurand interactiunea permanenta cu elevii si conectarea acestora la activitatile educationale.Nu numai elevii, ci si prescolarii au activitati zilnice online, alaturi de educatoarele si de profesorii lor. Orarul include activitati de dezvoltare a limbajului si a comunicarii, dar si de dezvoltare fizica, socio-emotionala si cognitiva, adaptate fiecarui nivel de varsta.Astfel, cei mici sunt invitati sa participe la videoconferinte si au acces permanent la diverse materiale educative, in contul personal de Google Class ...citeste mai departe despre " Cum se desfasoara lectiile online intr-o scoala privata complet digitalizata din Romania " pe Ziare.com