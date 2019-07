Dancila nu e de acord cu Teodorovici: Nu avem cum sa-i obligam pe studenti sa ramana in tara si nici nu ar fi corect

Dancila spune ca o astfel de masura nu este corecta si vrea ca Guvernul sa creeze conditii pentru ca studentii sa ramana de buna voie in tara sa lucreze dupa ce termina studiile."Guvernul Romaniei vrea sa creeze conditiile pentru ca studentii sa ramana in tara. Nu avem cum sa-i obligam si nici nu ar fi corect pentru studenti sa-i obligam. Prin cresterile salariale, prin crearea de locuri de munca bine platite, tinerii sunt convinsa ca vor dori sa ramana acasa.Un exemplu este in domeniul medical, unde am crescut foarte mult salariile si foarte multi medici nu au mai plecat in alte state membre, nu au mai plecat in alte parti, au ramas in Romania, ba mai mult, au fost medici care s-au intors sa lucreze in Romania", a declarat Dancila.Premierul si ministrul de Finante s-au intalnit, la ora 13:00, cu reprezentantii studentilor pentru a discuta pe aceasta tema.Amintim ca in ultimele zile Eugen Teodorovici a venit cu mai multe propuneri ce ii vizeaza pe studenti.Mai intai, Teodorovici a anuntat ca Executivul ia in calcul limitarea gratuitatii CFR pentru studenti, care insa nu este clar cum va fi aplicata: ori se va limita numarul de calatorii gratuite, ori va fi introdusa o limita de varsta de 26 de ani, ori de gratuitate vor beneficia doar studentii cu rezultate bune la invatatura.S-a adus in discutie si taierea burselor de merit pe perioada verii, in cazul in care in cele 3 luni de vacanta studentii nu au un job, fie el si part-time.Duminica seara Teodorovici a venit cu o noua idee: obligarea studentilor ca dupa terminarea facultatii sa ramana un numar de ani sa lucreze in Romania.Joi, ministrul de Finante a adus completari pentru aceasta ultima masura propusa, afirmand ca studentii pot lucra oriunde in lume, dar ar trebui ca, dupa absolvire, sa returneze ce le-a dat statul.Studentii ameninta cu protesteLaurentiu Tuca, presedintele Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR), a declarat recent pentru Ziare.com ca studentii vor face tot ce le sta in putinta pentru ca masurile anuntate de Teodorovici sa nu intre in vigoare. Se poate ajunge chiar si la proteste de strada, daca Guvernul nu cedeaza, a precizat el.Laurentiu Tuca a atras atentia ca, in cazul in care toate aceste idei vor fi puse ...citeste mai departe despre " Dancila nu e de acord cu Teodorovici: Nu avem cum sa-i obligam pe studenti sa ramana in tara si nici nu ar fi corect " pe Ziare.com