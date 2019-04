Danescu (ARB): Solicitam, de cativa ani buni, ca educatia financiara sa fie materie obligatorie in scoli

"Pentru banci, digitalizarea reprezinta o componenta importanta. Am facut nenumarate eforturi, inca din 2011, pe domeniul digitalizarii. Cred ca trebuie sa trecem de dialogul ca suntem pe ultimul loc, stim asta. Cred ca trebuie sa mergem la cauza. Rolul meu este sa incerc ca contribui si dam raspunsuri la motivele pentru care noi nu putem face pasi inainte. Cred ca o problema este lipsa dialogului cu industriile. Singuri nu vom reusi indiferent de cat de puternica este industria bancara, in orice tara. Eu, in ARB, prin componenta noastra europeana, am invatat ca daca europenii au ceva mai avansat decat noi este ca nu stim sa dialogam si sa oferim avantaje pe care fiecare dintre noi le poate oferi. Daca te uiti pe Facebook, vezi o realitate, daca te uiti pe Linkedin vezi o alta realitate... Solicitam de cativa ani buni ca educatia financiara sa fie materie obligatorie in scoli. Ne-am obisnuit sa criticam mai mult decat sa facem ceva impreuna, este o alta problema pentru care suntem aici", a declarat Danescu.Oficialul ARB a mentionat, totodata, ca sistemul bancar transmite propuneri autoritatilor centrale, insa rar se primesc si raspunsuri."Acum doi ani am reusit sa facem un pas in fata cu prim-ministrul de atunci, domnul Grindeanu, solicitandu-i si sugerand respectuos ca pasul in fata in Agenda digitala a Romaniei ar trebui facut si cu industria noastra. Sa facem un grup de lucru, ca un project manager. S-a schimbat prim-ministrul si am luat-o de la capat... Ni s-a reprosat in perioada aceasta cand se vorbeste de Ordonanta 114 ca bancile nu contribuie cu idei, ca nu vin cu propuneri. Sa stiti ca noi trimitem tot timpul propuneri, rar suntem chemati, rar ni se raspunde, dar incercam sa obtinem mai mult. Desemnarea unei institutii guvernamentale separate pentru Agenda Digitala a Romaniei, fara asta nu se va intampla nimic fara o astfel de institutie", a punctat Florin Danescu.Reprezentanti ai autoritatilor publice centrale, ai mediului bancar si IT&C au participat, marti, la conferinta Digital Banking&Cybersecurity.